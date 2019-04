Seful statului a reactionat pe Twitter la vestea "dureroasa" ca arde catedrala Notre-Dame din Paris, edificiu pe care Iohannis il numeste "un simbol istoric al culturii europene".

In egala masura, presedintele sustine ca Romania este solidara cu Franta si ii sta alaturi, noteaza digi24.ro.

Heartbreaking news coming from Paris, #NotreDame, a historical symbol of European culture, is in flames tonight. Romania stands by #France.