Purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti, Francisc Dobos, afirma ca in incendiul Catedralei Notre-Dame "arde o istorie", "arde inima religioasa a Frantei" si indeamna, in Saptamana Patimilor, la cautarea radacinilor crestine ale Europei si a autenticitatii vietii noastre.





"Cu totii am privit cutremurati ce se intampla la Paris. Am putea spune ca este vorba doar de un incendiu. Dar nu este numai un incendiu. Arde o istorie. Am putea spune ca arde inima Frantei, inima religioasa a Frantei care era facuta din ziduri si din monumente de arta", a declarat luni Francisc Dobos, potrivit Agerpres.

El indeamna la un examen de constiinta in fata unei "Europe desacralizate" si face apel la Inviere, la "o convertire profunda si la cautarea autenticitatii vietii noastre".

"(...) Fiind in Saptamana Mare, in Saptamana Patimilor pentru romano-catolici, un monument care arde nu poate sa nu ma faca - mai ales Notre-Dame - sa ma gandesc la Moartea, la Rastignirea, la Patima Mantuitorului, adica la Moartea lui Dumnezeu. Moare un monument, se opreste o inima religioasa a Europei, chiar daca e vorba de o cladire, de ziduri, dar nu ramanem la Vinerea Mare, ci facem apel la o Inviere. Un monument care arde se poate reconstrui, iar examenul de constiinta pe care mi-l fac - si e o invitatie pe care o fac tuturor celor care ne citesc - daca noi, in aceasta Europa desacralizata, lipsita de multe trasaturi crestine, care nu-si mai recunoaste Crestinismul, daca suntem capabili sa vedem si in aceste semne o provocare sa nu arda nici istoria, nici identitatea religioasa, nici radacinile spirituale atat de mult incat sa nu ne mai revenim. Si chiar daca s-au intamplat si incendiul spiritual al Occidentului, incendiul Crestinismului nostru sa ne faca sa ne trezim. Da, sa avem curajul sa recunoastem multe dintre falimentele noastre, dar sa lasam ca Invierea lui Dumnezeu sa ne cheme la Om, la o convertire profunda si la cautarea autenticitatii vietii noastre", a mai spus purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti.

Incendiul, care este pe cale sa mistuie in intregime emblematicul edificiu din capitala franceza, a declansat un val de emotie la nivel international iar presedintele francez Emmanuel Macron a anulat un discurs televizat, care era foarte asteptat din cauza crizei "vestelor galbene", care afecteaza tara de mai multe luni, pentru a se deplasa la fata locului.

Focul de la catedrala a fost declarat la ora 18:50 ora locala (16,50 GMT) pe acoperisul cladirii si continua inca sa arda.