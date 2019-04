Federatia Operatorilor Romani de Transport (F.O.R.T.) solicita public Guvernului Romaniei sa gaseasca o metoda mai eficienta de combatere a evaziunii fiscale in comertul cu legume/fructe care sa nu afecteze activitatea de transport marfuri si contractele cu beneficiarii ce nu se afla in categoria celor cu risc ridicat.



"Operatiunea 'Demetra' - un alt mare blocaj in transportul de marfa

Sute de camioane, incarcate cu fructe si legume, stau zeci de ore la descarcare, asteptand aparitia reprezentantilor ANAF pentru operatiuni de desigilare si verificare si asta din simplul motiv ca angajatii A.N.A.F. nu fac fata situatiei.

Transportatorii ce presteaza servicii specifice sunt pusi astfel in imposibilitatea de a onora contractele sau de a-si putea programa activitatea in timp util, tinand cont de faptul ca este imposibil de estimat cand camionul poate fi “eliberat” pentru o noua cursa.

F.O.R.T. considera ca metoda de control aleasa de A.N.A.F. nu este adaptata sub nici o forma contextului operational specific transportului de marfuri perisabile si conduce la pierderi atat la nivelul transportatorilor, cat pentru clientii acestora.

Din pacate, nici de aceasta data, Federatia Operatorilor Romani de Transport, nu a fost consultata in vederea gasirii unei metode de verificare care sa nu conduca la astfel de blocaje cu toate ca, in nenumarate randuri si de fiecare data in luarile de pozitie oficiale, si-a aratat intreaga deschidere pentru colaborarea cu autoritatile de stat pentru lupta cu activitatea de comert ilicit.

F.O.R.T. sustine ideea controlului cu caracter permanent realizat insa prin sondaj la nivelul trasabilitatii bunurilor de consum comercializate de agentii economici ce intra in categoria “cu risc ridicat” si solicita A.N.A.F. sa reconsidere urgent modalitatea de actiune aleasa pentru a evita pierderile suferite de operatorii de transport.

Totodata F.O.R.T. reaminteste autoritatilor de control faptul ca in comertul ilicit cu legume/fructe sunt implicate sute de autoturisme cu capacitatea < 3,5 to, nelicentiate pentru activitatea de transport care tranziteaza zilnic, nestingherite, granitele Romaniei comercializand 100 % “la negru” produsele in piete fara a detine acte de provenienta sau de insotire a acestora, iar un exemplu concret in acest sens este chiar piata “Pucheni” din zona Ferentari", se arata intr-un comunicat FORT.