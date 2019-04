Posta Romana a anuntat, prin intermediul unui comunicat, ca reprezentantii "USR au primit de joi drafturile de contract solicitate, insa nu au raspuns".



"Reprezentantii USR au primit, inca de joi, 11.04, drafturile de contract solicitate companiei, insa, acestia nu au raspuns, pana in acest moment, motiv pentru care, a declara in spatiul public ca Posta Romana continua sa le refuze dreptul de a incheia un contract de distributie este o denaturare a realitatii. Inaintarea propunerii contractuale demonstreaza abordarea echidistanta a companiei fata de tot spectrul politic implicat in alegerile europarlamentare.

Facem apel, pe aceasta cale, catre toti jucatorii implicati pe scena politica sa dea dovada de responsabilitate si obiectivitate atunci cand implica operatorul national de servicii postale in astfel de contexte si sa apeleze, in continuare, la serviciile noastre pentru ca acestea aduc veniturile din care Posta Romana se sustine, aceasta nefiind finantata din bani publici. Repetam, asa cum am mai spus-o, ca Posta Romana respinge orice acuzatie de partizanat politic", au mentionat reprezentantii Postei Romane, intr-un comunicat de presa transmis luni, potrivit Mediafax.

Posta Romana a facut aceste preciza in contextul noilor acuzatii aduse duminica de membrii aliantei politice USR PLUS