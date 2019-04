Artistul Tudor Chirila vorbeste despre mitingul PSD care a avut loc vineri la Craiova, sustinad ca pe "sustinatori ii guverneaza frica pentru ziua de maine, iar asta este o tema care poate controla un om", "PSD-ul lasand impresia ca ii intelege pe acesti oameni".



"Oamenii din acest film reprezinta o realitate pe care partidele din opozitie ar trebui sa o ia in seama. Iar ceea ce trebuie sa inteleaga partidele din opozitie este ca temele care ii sensibilizeaza pe acesti oameni nu sunt autostrazile, fiscalitatea, birocratia, infrastructura, sistemul de sanatate sau educatia. Pe oamenii astia ii guverneaza FRICA pentru ziua de maine, iar asta este o tema care poate controla un om. Cand ti-e frica pentru ziua de maine e mai important pentru tine sa fii inteles decat sa primesti ceva. PSD-ul lasa impresia ca ii intelege pe acesti oameni. Adevarul e ca ii ingroapa. Da, ei nu sunt capabili sa vada ca PSD nu e preocupat decat de propria retea mafiota. Si ei nu vad asta pentru ca opozitia nu prea i-a cautat niciodata, in schimb, macar la patru ani, PSD-ul are grija de ei. Ca pe termen lung nu e de fapt nicio grija, asta e altceva.

Cata vreme din bulele noastre confortabile ii vom privi pe acesti oameni cu superioritatea cetateanului implinit sau civilizat nu vom ajunge nicaieri. Nici noi, nici Romania. Poate ar trebui sa intelegem mai bine ca si acesti oameni sunt Romania, chiar daca nu e una pe care s-o idealizam. De scindarea Romaniei nu profita decat hotii", a scris Tudor Chirila pe Facebook.