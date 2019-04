Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este audiat luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu.



UPDATE: Termenul de azi din procesul lui Liviu Dragnea se incheie cu o amânare. Urmatorul termen va avea loc pe 20 mai. "Imi mentin declaratiile date anterior, precum si pe cea de la confruntare. Sunt total nevinovat. Nu am avut cunostinta de faptul ca doamna Botorogeanu si doamna Stoica nu ar fi mers la serviciu. De altfel, nimeni nu mi-a spus ca acestea nu ar fi mers la serviciu. Nu am cerut nimanui si nu am facut presiuni asupra niciunei persoane, pentru a le mentine pe cele doua in functie. Nu am coordonat DGASPC Teleorman, care nu se afla in subordinea mea. Atributiile de coordonare le avea Colegiul director si secretarul judetului. Niciun presedinte de consiliu judetean nu mergea personal sa controleze institutiile din subordinea Consiliului Judetean. Sub nicio forma nu aveam obligatia, posibilitatea si atributia de a sanctiona angajati din directiile respective", a spus Dragnea, la inceputul audierii in sala de judecata.

