Retailerul online evoMAG face lichidare de stoc la mai multe categorii de produse si mai sunt doua zile in care iti poti cumpara laptopuri pentru orice nevoi la reducere.





Dacă planificai să îți cumperi un dispozitiv nou, dar nu prea îți permitea bugetul, profită acum de campania de reduceri de la evoMAG și ia-ți un laptop pentru orice nevoi, chiar și cu 2.000 de lei mai ieftin.

Laptop Gaming ASUS, 15 inch, FULL HD

Carcasa acestui laptop de gaming pare destul de bine ranforsată, fiind, prin urmare, rigidă și lipsită de scârțâieli sau trosnituri la apăsări mai puternice. Ecranul Full HD se vede destul de bine, oferind contrast bun și luminozitate suficient de ridicată pentru a putea fi folosit în diverse condiții de iluminat ambiental. Cu un procesor Intel Core i7, laptopul merge bine și pot rula orice jocuri în condiții bune la rezoluția nativă a ecranului, fără să se încălzească excesiv și fără a fi prea zgomotos. Laptopul de gaming este acum redus cu 35%, costa 3.899 de lei, si poate fi cumparat de aici.

Laptop HP 250 G6, 15,6 inch, HD

Un alt laptop la reducere este acest HP cu un design mobil durabil. Fiind conceput pentru afaceri, îți permite să finalizezi cu încredere proiectele cu puterea procesorului Intel Core i3, cu memorie DDR4 opțională. HP Touchpoint Manager cu Always On Remote Management oferă utilizatorilor instrumente și servicii simple, de la o singură soluție bazată pe cloud, pentru gestionarea datelor și a securității. Memoria RAM este de 3GB, iar spațiul de stocare atinge 500GB. Laptopul de business este redus cu 2.009 lei și poate fi comandat de aici.

Laptop gaming HP OMEN, 15,6 inch, FULL HD

Fiind echipat cu hardware puternic și având un design agresiv, laptopul OMEN ia în serios performanța mobilă și îți permite să faci față oricărei provocări din jocuri. Include un procesor Intel Core și grafică NVIDIA. În plus, având în arsenal o soluție de răcire de înaltă performanță. Laptopul de gaming are 3 porturi USB tip A și un port HDMI. Include grafică NVIDIA și este echipat cu procesoare Intel Core din a 7-a generație, care țin pasul cu toate cerințele de multitasking. Are 8GB memorie RAM și 256GB memorie de stocare. Laptopul de gaming este redus cu 37% si il gasesti aici.

Laptop ASUS VivoBook, 15,6 inc, HD

Cei care au un buget redus și caută un laptop ieftin pot opta pentru un ASUS VivoBook Max. Laptopurile din această serie sunt echipate cu cele mai recente procesoare Intel Core până la versiunea i7 și până la 8GB de memorie RAM (expandabilă la 16GB), dar și soluții grafice NVIDIA GeForce GT 920. Vin pre-instalate cu sistemul de operare Windows 10 Home, fiind gata pentru sarcinile de utilizare zilnică și divertisment personal. Permite instalarea unui HDD de 2TB. Laptopul este la reducere și poate fi achizitionat de aici cu 999 de lei.

Laptop Lenovo IdeaPad 330, 15,6 inch, FULL HD

Disponibil într-un finisaj elegant, acest laptop este sigur, durabil și pregătit pentru sarcinile din fiecare zi. Ideapad 330 are un finisaj special de protecție împotriva uzurii, precum și detalii din cauciuc pentru a maximiza ventilația și a prelungi durata de viață a componentelor. Este dotat cu procesorul Ințel Core din generația a 8-a care asigură multitasking fără probleme, jocuri captivante, boot rapid și divertisment de calitate.​ Are o durată de viață de până la 6 ore și susține Rapid Charge - 15 minute de încărcare vă va oferi până la 2 ore de utilizare. Laptopul este la reducere si il gssesti aici.