Pentru un manager, unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le faca bine - pe langa flerul pentru afaceri, viziune si spirit inovativ - este sa-si motiveze angajatii. In lumea dinamica de astazi, in care tehnologia deschide noi si noi perspective, motivarea angajatilor trebuie sa tina cont, inainte de toate, de particularitatile lor.



Accentul e pus pe generatia milenialilor - cei care s-au nascut intre anii 1980 si 1994 -, care acum sunt in floarea varstei, isi intemeiaza familii sau au deja copii. Ce vor ei de la un loc de munca? Paradoxal, isi doresc lucruri care par sa fie in opozitie - bani si recunoastere, rezultate si libertate.

Un studiu elaborat de Boston College Center for Work and Family a aratat ca aproape 90% dintre milenialii care au devenit parinti de curand isi doresc sa avanseze in cariera. Pe de alta parte, doar 4% dintre ei sunt dispusi sa sacrifice timpul petrecut cu familia pentru a obtine o avansare la locul de munca. Iata care sunt principalele lucruri pe care le doresc angajatii de astazi de la locul de munca si, in aceeasi masura, de la managerii lor:

Salarii pe masura eforturilor si a experientei

Angajatii din ziua de astazi sunt ambitiosi si vor sa primeasca o rasplata pe masura eforturilor pe care le depun la locul de munca. E unul dintre motivele pentru care prima intrebare pe care o primesc atunci cand isi anunta prietenii ca vor fi promovati este „si ce salariu iti ofera?”.

Si unii, si altii stiu ca valoarea unei munci depuse este masurata in veniturile pe care le obtin si nu mai sunt dispusi sa renunte la bani in favoarea unor promisiuni. Pentru ca angajatii nu mai vor sa lucreze de dragul de a lucra, iar generatia milenialilor - cei care au acum intre 25 si 35 de ani - cauta rasplata pe loc. Este unul din motivele pentru care se descurca atat de bine in posturi care au tinte si obiective bine stabilite inca de la bun inceput.

Beneficii extrasalariale

Nu, salariul nu este suficient pentru a-i multumi pe mileniali: ei isi doresc si beneficii extrasalariale care ii motiveaza suplimentar. O solutie la indemana angajatorilor, pentru ca nu implica cheltuieli majore, sunt tichetele de masa. La acestea mai pot fi adaugate si alte beneficii care au rolul de a crea un mediu perfect de lucru, de la asigurarea de sanatate pana la masina de serviciu sau abonamentul la sala de sport.

Trendul a fost setat de marile companii de tech, de la Google la Apple, la Amazon si la altele care in urma cu 10 ani nu existau, iar acum sunt in topul gigantilor mondiali. Cu toate astea, nu e suficient ca angajatorii sa instaleze console de jocuri video sau mese de ping pong in birouri. Ei trebuie sa vina cu o strategie de motivare si recompensare a angajatilor bazata pe informatii concrete, care sa aiba in vedere profilul salariatilor si dorintele lor.

Flexibilitate la locul de munca

Cand vorbim despre flexibilitate, nu ne referim doar la un program de lucru, ci si la atitudinea pe care o au managerii fata de subordonatii lor. Spre deosebire de generatiile mai vechi, angajatii de azi prefera sa primeasca mana libera de la superiorii lor si sa nu fie trasi la raspundere pentru orice fac. Asta pentru ca vad lucrurile altfel: pentru ei, importante sunt rezultatele obtinute, nu timpul petrecut la munca.

Pe scurt, angajatorii nu mai trebuie sa stea cu ochii pe salariati, iar asta inseamna incredere si respect reciproc. Totusi, daca s-a ajuns aici, aceasta incredere trebuie pusa in fapte concrete. Milenialii vor sa primeasca, pe langa salarii si beneficii, recunoasterea si laudele pe care le merita pentru ceea ce fac la locul de munca.

Puterea de a schimba lucrurile

Dincolo de salarii, beneficii si laude, angajatii de astazi cauta si un tel mai inalt in munca lor. Vor sa stie ca ceea ce fac la serviciu are un efect benefic asupra societatii, asupra celor din jur si chiar asupra mediului. Cauta oportunitati de a-si pune mintea si cunostintele in sprijinul comunitatii, privesc catre viitor si se vor implica mult mai intens in proiecte care le permit sa-si atinga aceste obiective.

Asadar, daca ar fi sa tragem o concluzie, angajatii au doua asteptari majore de la locul de munca: sansa de a arata ce pot cu adevarat si un echilibru cat mai bun intre viata de zi cu zi si munca. Odata satisfacute aceste dorinte, performanta si implicarea angajatilor vor creste vizibil.