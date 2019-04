Protest la Inalta Curte de Casati si Justitie inainte de judecarea ultimului termen din dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, unde unul dintre inculpati este liderul PSD, Liviu Dragnea.



UPDATE 12:50 - Procesul luiLiviu Dragnea a fost reluat. Cererea de recuzare a judecatoarei a fost respinsa

UPDATE 11:50 - Liviu Dragnea a ajuns, luni, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. El nu a facut declaratii jurnalistilor si a intrat in sediul instantei, flancat fiind de mai multi jandarmi.

Sedinta de judecata s-a suspendat, insa, o jumatate de ora, dupa ce avocata lui Liviu Dragnea a cerut sa fie recuzata o judecatoare din complet, ca urmare a faptului ca presa a relatat, recent, ca sotul acesteia este sustinator PSD.

Avocat: E putin probabila o solutie definitiva inainte de solutionarea conflictului de la CCR

Adrian Toni Neacsu, unul dintre avocatii din procesul liderului PSD, a declarat, luni, la sosirea la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca este putin probabil ca instanta de judecata sa se pronunte inainte de solutia CCR privind completurile de trei judecatori. Toni Neacsu sustine ca, daca se da o solutie in dosar inainte ca CCR sa se pronunte, decizia Curtii Constitutionale nu va mai putea influenta in niciun fel decizia instantei deja definitiva.

"Motivul de apel pe care noi l-am invocat este in stransa legatura cu ceea ce se va intampla la Curtea Constitutionala pe conflictul juridic de natura constitutionala. (...) Eu cred ca este normal sa se astepte o solutie de la Curtea Constitutionala pentru a avea toate datele problemei" a spus Toni Neacsu, potrivit News.ro.

Mai multi protestatari, dar si sustinatori ai sefului PSD s-au adunat in fata Curtii Supreme, unde este asteptat astazi Livuu Dragnea. In zona sunt si numerosi jandarmi, care au montat garduri de protectie, scrie Hotnews.ro. La intrarea in ICCJ, Liviu Dragnea a fost huiduit si impins de protestatari, trei dintre ei fiind ridicati de jandarmi.

Protestul a fost anuntat pe Facebook, organizatorii acestuia precizand pe pagina evenimentului ca au notificat inclusiv Jandarmeria Capitalei cu privire la desfasurarea unei "adunari publice de sustinere a Justitiei Independente in fata coruptilor".

"Timp de 2 ani am creat peste 15 evenimente la termenele acestui proces. Am fost prezenti pe ploaie, ninsoare, ger sau canicula, iar unele au ramas memorabile. Iata ca ultimul termen se apropie. Inculpatul Dragnea este obligat sa vina sa isi sustina ultima pledoarie, altfel este in defavoarea lui", spun initiatorii protestului.