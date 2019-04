Calin Popescu Tariceanu reactioneaza luni, pe Facebook, dupa ce procurorii DNA au clasat dosarul in care omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu era acuzat ca i-a dat un milion de euro mita liderului ALDE, fost premier la acea data, pentru numirea lui Liviu Mihaiu guvernator al Deltei.



"Am inventariat nu o data abuzurile care s-au produs in Romania ultimilor 15 ani, de cand statul paralel a devenit mai puternic decat statul oficial; si ele nu au fost deloc putine.

Am avut spectacolele catuselor, oameni legati si tarati pe treptele parchetelor cu program fix, corelat cu prime-time-ul televizunilor, in timp ce prietenii puterii erau strecurati discret pe usa din dos si aflam de audierea lor cine stie cand.

Am avut dosare deschise si tinute asa un deceniu si mai bine, timp in care, evident, anchetatul era in ochii publicului un ”penal” ordinar, lipsit complet de posibilitatea de a se apara.

Am avut arestari ultra-mediatizate cu scurgeri de informatii catre presa despre fapte terifiante, pentru ca mai apoi instantele sa retrimita rechizitoriile procurorilor, pentru refacere, adica umilinta suprema pentru un anchetator.

Am avut condamnari jenante, pe baza de note secretizate ale serviciilor, ori de marturii smulse prin santaj sau chiar falsificate de-a dreptul.

Am avut motivari ale instantelor care intarziau si mai bine de un an, lipsind condamnatii de posibilitatea apelarii la CEDO.

Credeam ca le-am inventariat, in timp, pe toate.

M-am inselat: a aparut pe piata una noua.

Dosarul deschis cu mare tam-tam, mediatizat, rostogolit, generator de oprobriu public si acuzatii, pentru ca mai apoi sa fie inchis pe sest, fara sa se comunice asta nimanui.

Clasare ultrasecreta, se poate imagina ceva mai tare de atat?

Multumesc pe aceasa cale presei, fara ale carei demersuri catre DNA nu as fi aflat prea curand ca dosarul in care mi se imputa o spaga de un milion de euro de la Sorin Vintu pentru a-l numi, in calitate de premier, pe ziaristul Liviu Mihaiu guvernator al Deltei s-a clasat inca din vara trecuta. In cea mai deplina mutenie, ”noaptea, ca hotii”. Si asta, dupa ani buni in care si eu si gazetarul am fost tavaliti prin noroi de catre masina de zgomote a doamnei Kovesi, inclusiv DUPA clasare. Apropo, o fi vreo intamplare ca acest dosar a fost inchis nu mult dupa revocarea doamnei Kovesi, dupa ce au disparut, probabil, presiunile de sus asupra procurorilor care instrumentau ”cazul”? Doar intreb...

Dosarul a fost inchis pentru ca "fapta nu exista" si "nu este prevazuta de legea penala

Mai e ceva de comentat?

E clar ca nu Liviu Mihaiu a fost tinta, ci doar o victima colaterala. Tinta am fost eu, in calitatea mea de om politic, de presedinte de partid aflat la guvernare, de potential candidat la prezidentiale.

Ii cer scuze lui Liviu Mihaiu pentru suferintele sale, pentru faptul ca a fost pus sub ascultare permanenta, pentru ca aproape a fost eliminat din viata publica din cauza acestui dosar.

Si sper ca, intr-o zi, cineva sa dea socoteala pentru asta.

Ma intreb, nu ar fi normal ca cei care au facut tam-tam la deschiderea dosarului sa faca cel putin acelasi tam-tam si la inchiderea lui?", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.