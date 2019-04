"Operatiunea Demetra" a fost declansata dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a solicitat autoritatilor sa verifice fructele si legumele care intra in tara. In urma controalelor, au fost aplicate amenzi de 602.000 lei ca urmare a neregulilor constatate in comertul intracomunitar si import cu fructe si legume, informeaza stiripesurse.ro