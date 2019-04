Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a tinut sa le multumeasca pe Facebook "celor peste 45.000 de olteni", care au venit la mitingul ce a avut loc vineri la Craiova.



"Le multumesc din suflet celor peste 45.000 de olteni care au venit ieri sa ii sustina pe primii 15 candidati ai PSD pentru alegerile europarlamentare. A fost o dupa amiaza pe care nu o voi uita. Le-ati aratat tuturor adversarilor ca legatura dintre PSD si cetatenii romani nu poate fi taiata. Ne-ati incarcat cu energie, pe mine si pe candidatii PSD. Nu v-ati lasat pacaliti de manipularile celor din opozitie si este clar ca va doriti sa continuam ce am inceput: cresterea salariilor si pensiilor, scaderea somajului, reducerea saraciei si decalajelor astfel incat sa avem mai multi romani in clasa de mijloc.

Este clar ca va doriti sa fiti reprezentati de patrioti in Uniunea Europeana, care sa se lupte pentru interesul Romaniei si sa aduca in tara cat mai multe fonduri europene, pentru fermieri, pentru micii intreprinzatori, pentru drumuri si spitale. Am adus deja de patru ori mai multe fonduri europene fata de guvernul precedent, dar vrem sa aducem mai mult decat atat, pentru ca romanii si Romania merita mai mult!", a scris Dragnea pe Facebook.