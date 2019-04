Simona Halep a participat, sambata, la un concert sustinut de Orchestra Nationala Radio, sub bagheta dirijorului Vlad Conta, organizat in sprijinul copiilor nascuti prematur.



"A fost un moment deosebit. Sa sprijinim aceasta cauza este un lucru important. Eu am o relatie foarte frumoasa cu copiii si ma bucur ca pot sa promovez aceasta campanie. Mi se pare placut si usor, e un moment special pentru ca imi doresc ca acesti copii sa aiba ajutorul de care au nevoie. Mi-ar face mare placere ca mai multi campioni sa se alature acestei cauze. Cu cat suntem mai multi, cu atat mai bine. Le invit cu mare drag si pe colegele de la Fed Cup, pentru ca e o cauza deosebita", a spus Halep, care este ambasadorul campaniei "Grija pentru Copii" desfasurata de organizatia Salvati Copiii Romania.

Halep: Imi doresc foarte mult sa castigam meciul cu Franta

Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, sambata, ca isi doreste foarte mult sa castige meciul cu Franta din semifinale, programat la Rouen in 20 si 21 aprilie, si mai apoi si trofeul Fed Cup, scrie Agerpres

"Echipa Frantei este puternica, are experienta in ceea ce inseamna Fed Cup. Dar si echipa noastra este foarte puternica si cred ca meciul este deschis, oricine poate castiga. Eu sunt foarte motivata si imi doresc foarte mult sa castigam acest meci si, de ce nu, si trofeul", a spus Halep, care a mentionat ca nu are niciun fel de problema medicala in acest moment.

"Sper sa avem o atmofera frumoasa la meciul acesta. Stiu ca publicul francez este foarte galagios, in sensul bun. O sa fie destul de greu, dar am incredere in toti romanii care vor veni la meci ca o sa faca fata cu brio", a afirmat jucatoarea.

Meciul dintre echipele feminine de tenis ale Frantei si Romaniei, din semifinalele Fed Cup, se va desfasura in 20 si 21 aprilie, la Rouen, pe zgura. Pentru aceasta intalnire, capitanul-nejucator Florin Segarceanu le-a convocat pe Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru.

In sferturile Grupei Mondiale a Fed Cup, Romania a invins echipa Cehiei, detinatoarea trofeului, cu 3-2, prin punctele obtinute de Simona Halep, victorioasa in ambele partide de simplu, si de perechea Irina Begu/Monica Niculescu, in timp ce Franta a dispus cu 3-1 de Belgia.