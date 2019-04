Presedintele PNL, Ludovic Orban, estimeaza ca prezenta la vot la alegerile europarlamentare va fi de aproximativ 50% si spune ca Ministerul de Externe va deschide, si de aceasta data, foarte putine sectii de votare in Diaspora.



''Pe cercetarile noastre sociologice, prezenta la vot va fi in jur de 40 - 42% - raportat la o lista electorala permanenta care nu este reala. Noi stim foarte bine ca pe liste sunt 18.300.000 si in realitate, in tara, sunt vreo 14.500.000. Deci prezenta la vot va fi aproximativ de 50%, estimarea noastra actuala. (...) Multi dintre cei care muncesc in tari din Europa foarte greu merg la vot pentru ca, si de data aceasta, dupa cum vedem ca se misca Ministerul de Externe, va deschide foarte putine sectii de votare in Diaspora'', a spus Ludovic Orban, intr-o conferinta de presa sustinuta la Fetesti.

El a spus ca situatia privind sectiile de votare din strainatate il ingrijoreaza, scrie Agerpres.

''Cu siguranta ca ma ingrijoreaza pentru ca romanii, oriunde s-ar afla, fac parte din natiunea romana, au aceleasi drepturi ca si romanii de acasa si nu li se poate interzice dreptul de vot, pentru ca noi stim foarte bine ca multi dintre cei care sunt astazi in Diaspora au plecat din cauza PSD, din cauza lipsei de perspectiva si de incredere in sansa lor de a reusi in viata, intr-o tara care este condusa de PSD de atata timp. Or marea lor majoritate au, practic, optiuni politice preponderent spre Partidul National Liberal sau alte formatiuni din opozitie; a le interzice dreptul de vot inseamna a vicia rezultatul electoral'', a aratat Orban.