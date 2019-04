Perdelele care separa paturile pacientilor din multe spitale si sunt destinate protejarii intimitatii acestora pot de fapt pune in pericol sanatatea bolnavilor, deoarece adesea ele sunt purtatoarele unor bacterii rezistente, care pot contamina pacientii, sustine un studiu publicat vineri si citat de AFP.





Pentru aceasta cercetare, oamenii de stiinta au prevalat un total de 1.500 mostre de pe perdele de spital, iar rezultatele au indicat ca bacterii multirezistente au fost detectate in peste unul din cinci cazuri. In plus, in mod frecvent, pacientii erau purtatorii acelorasi bacterii detectate pe perdelele din camerele lor de spital.

"Acesti agenti patogeni pot supravietui pe aceste perdele si pot fi transferati catre alte suprafete sau pacienti. In masura in care aceste perdele sunt folosite peste tot, vorbim despre o problema globala", a declarat unul dintre autorii studiului, Lona Mody, medic si cercetatoare la Universitatea din Michigan (SUA).

Rezultatele acestui studiu, care in scurt timp urmeaza sa fie publicate intr-un jurnal medical, vor fi prezentate la Congresul european de microbiologie clinica si boli infectioase, care se desfasoara intre sambata si marti la Amsterdam.

Studiul s-a axat pe sase centre de ingrijire medicala din Michigan. In total, cercetatorii au colectat 1.500 de mostre de pe perdelele prezente in 625 de camere, mai intai in timpul internarii pacientilor, apoi periodic, pana la 6 luni mai tarziu, daca a fost vorba de o internare prelungita.

Probele au fost prelevate de pe marginea perdelelor, locul unde acestea sunt cel mai frecvent atinse.

Rezultatele au indicat ca 22% dintre aceste probe contineau bacterii multirezistente.

Mai precis, circa 14% dintre acestea au fost contaminate cu enterococi rezistenti la vancomicina, peste 6% cu bacterii gram-negative si circa 5% cu stafilococ auriu rezistent la meticilina - toate bacterii care pun in pericol viata.

In circa 16% din cazuri, pacientii aveau aceleasi bacterii ca si perdelele din camera lor, si ori de cate ori pacientii erau purtatori de enterococi rezistenti la vancomicina si de stafilococi aurii rezistenti la meticilina, la fel era si perdeaua din camera lor de spital.

Potrivit studiului, bacteriile au trecut, probabil, de la pacient la perdea, dar inversul este "cu siguranta posibil", a indicat Mody pentru AFP.

Cercetatoarea considera insa ca sunt necesare studii suplimentare pentru a determina daca aceste perdele sunt intr-adevar o sursa de contaminare bacteriana pentru pacienti, scrie Agerpres.

"Se constata din ce in ce mai mult ca mediul spitalicesc joaca un rol important in transmiterea agentilor patogeni", a adaugat ea. "Perdelele sunt adesea atinse cu mainile murdare si sunt dificil de dezinfectat", a subliniat ea.

"Practicile variaza de la un spital la altul, dar de multe ori aceste perdele se schimba la sase luni sau cand sunt vizibil murdare", a precizat cercetatoarea.