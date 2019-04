Ministerul Apararii Nationale (MApN) a anuntat ca patru militari romani au fost raniti in Afganistan.



"Patru militari romani au fost raniti sambata, 13 aprilie, in jurul orei 10 (ora Romaniei), cand o coloana de vehicule blindate MRAP (Mine Resistant Ambush Protected – vehicule rezistente la exploziile minelor si protejate impotriva ambuscadelor) operate de militarii Batalionului 300 Protectia Fortei “Sfantul Andrei”, aflati in misiune in zona de responsabilitate din Provincia Kandahar, Afganistan, a fost atacata cu un dispozitiv exploziv improvizat, urmat de un atac cu armament usor de infanterie executat de insurgenti.

Infanteristii romani au actionat conform procedurilor si au respins atacul insurgent, avand sprijin terestru si aerian din partea fortelor americane.

Cei patru militari raniti in urma incidentului au fost evacuati pe cale terestra catre spitalul militar al Bazei Aeriene Kandahar, toti fiind constienti si in stare stabila.

In urma evaluarii medicale, militari au fost internati, doi dintre ei cu fracturi in zona membrelor inferioare, unul cu traumatism cranian inchis si cel de al patrulea cu fractura toracala. Starea lor este stabila.

Detalii cu privire la identitatea militarilor implicati in acest incident vor fi facute publice, conform procedurilor-standard aplicabile, numai dupa informarea familiilor acestora.

Conducerea MApN este informata in permanenta despre situatie si urmareste cu atentie evolutia de sanatate a militarilor", se arata intr-un comunicat.