Fosta prezentatoare Pro Tv, Mihaela Gros, vorbeste despre mitingul PSD care s-a organizat la Craiova.



Redam postarea integrala de pe Facebook:

"Liviule, nu toata lumea e a ta!

Oltenii nu sunt prosti si stiu ce vorbesc!

Unul dintre ei e barbatu-meu. Baiat super fain, cu mintea iute si suflet nobil, indragostit lulea de mine, pus pe glume destepte si un tata rarisim pentru mogaldetele noastre.

De altfel, oltenii sunt cei mai calzi, veseli, isteti, iubareti si glumeti romani. (Amza, ce lumina ne-a adus umorul tau... multumim!). Au poante faine, la care se prind si ardelenii ca mine.

Oltenii sunt descurcareti, simpatici si saritori. Iti dau o replica usturatoare cand ti-e lumea mai draga, dar, la o adica, daca mergi la ei in vizita, nu stiu ce sa iti mai puna pe masa si nu pleci cu mana goala: oua, branza, flori, un bibelou, daca iti place...

Ca ardeleanca educata nemteste, retinut, si politically correct, a fost o eliberare spirituala sa ii am pe olteni pe langa mine.

II iubesc pe olteni. Ma simt bine cu ei.

Azi am revenit cu bucurie si nerabdare la Craiova pentru doua zile. Sotul meu are intalnirea de 20 de ani de la terminarea facultatii. Toti sunt acum doctori buni pe aici sau pe-afara.

Am ajuns in Banie in focul pregatirilor pentru mitingul PSD, pe la pranz.

Aglomeratie, circulatie ingreunata. Grupuri-grupuri de oameni, incolonati ca la scoala plecau spre locul unde avea loc, dati-mi voie sa folosesc termenul demonstratie in loc de miting.

Ma trece un fior. Asa eram obligati sa facem pe vremea lui Ceausescu. In august ne chemau din vacanta mare sa exersam pe stadion parade ca la nord-coreeni pentru omagiul adus conducatorului. Cu pancarte, liste, cu tot ce trebuie.

Fix asa si astazi.

Pe la colturi se aduna lumea. Oameni imbracati in alb. Din cand in cand, participantii par sa fie numarati. Vad foi, probabil liste cu nume, in mainile unora.

Ma scarbesc, intorc capul. Un alt grup de... ma rog, domni, care spargeau seminte si le scuipau pe jos, fluturau pancartele partidului.

Incerc sa imi reamintesc de ce sunt la Craiova si de toti oamenii minunati pe care i-am cunoscut aici si pe care ii voi revedea.

Ne intalnim cu primii dintre ei. Dupa imbratisari calde, suntem pusi la curent cu evenimentul politic al zilei. Ii preocupa. Unii rad, altii fac misto, unii spun ca vor sa plece din tara, pentru binele copiilor. Mi se strange inima. Ma gandesc la fetitele noastre...

Si acum incepe intriga acestei povestiri. Si fix de aici si speranta mea pentru viitor.

O dau pe olteneste, sa ma inteleaga toata lumea.

Ce vazui azi ma ului nespus. Prietenii nostri, dar si oameni pe care abia ii cunoscui astazi, aratara exact contrariul a ceea ce vru Liviu Dragnea sa se vada.

Oltenii mei dragi sunt complet revoltati de maniera in care spun ca s-a organizat demonstratia PSD. Si toata intamplarea nu face decat sa ii convinga pe nehotarati. Nu mai subliniez in ce sens.

Un barbat, tanar om de afaceri, mi-a spus cum a asistat la instruirea, prin limbajul semnelor, a unui grup mare de surdo-muti, adusi astazi sa fluture pancartele pro-PSD. Nu crede ca au venit de bunavoie.

O doamna, sub protectia anonimatului, mi-a povestit cum o cunostinta de-a dumneaei, bugetara, a fost amenintata ca de maine va fi data afara daca lipseste de la miting.

Iar surpriza cea mare, cea mai mare, vine de la un distins domn taximetrist, trecut bine de a doua tinerete care asculta ,,Pusca si cureaua lata" in masina. Cumva, mi-am inchipuit, ca domnul e pesedist.

As! Nu a fost nevoie decat sa intreb cum se circula in oras, iar domnul sofer si-a dat drumul.

Citez: 'Hotii, mincinosii, nu le e rusine? Au promis marea cu sarea, litrul de benzina sub un euro, nu au facut nimic... Ne-au mintit! Ameninta oamenii ca ii dau afara daca nu merg la miting'. Am inchis citatul.

Dialog cu un taximetrist

Eu: Dar de unde stiti ca e adevarat?

Taximetrisul: Doamna, de unde veniti, cine nu stie? Toata lumea stie.

Eu: Pai si atunci de ce merg la miting?

Taximetrist: Ca sa nu ramana pe drumuri. Da' nu-i da nimeni afara. Ca n-au altii. Si oricum, candva o sa se termine. Curand, ca nu mai se poate.

Am tacut. Fericita, uimita. Deci, omul acesta, si cei de mai devreme, si cei dinainte stiu, simt, vad, inteleg ce se intampla. Si nu vor sa lase lucrurile asa.

Nu sunt prosti, Liviule

Sunt acei olteni de care povesteam mai sus. Si de care sunt tare mandra.

Liviule, iarta-mi familiaritatea si lasa-ma sa iti spun ca nici macar aici, in inima Baniei, in ziua mitingului, nu e toata lumea a ta.

Si da, asa cum spun ingrijorati multi opozanti de-ai tai, istoria se poate repeta. Cu bune si cu rele.

Dar sa nu uitam ca si Revolutia face parte din istoria noastra!

Cu respect,

O ardeleanca in Oltenia".