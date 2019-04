Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca "vremurile s-au schimbat, lupta de clasa s-a emancipat: unii primesc onoruri abia dupa ce se afla ca erau slugile sistemului odios".



"Augustin Lazar - acest Vasile Roaita al Opozitiei

Cei tineri cunosc mai putin povestea. Dupa instaurarea regimului comunist ne-am pricopsit, printre multi altii, cu o figura luminoasa de erou al luptei anticapitaliste: bravul Vasile Roaita, muncitorul care a tras sirena la Atelierele CFR Grivita avertizand grevistii ca vine politia regimului odios peste ei. Roaita a platit cu viata devotamentul sau, fiind impuscat de bestiile de politisti. Firesc sa vina onorurile: in cativa ani, spitale, scoli, strazi, localitati, gospodarii agricole, basca o statiune de pe litoral, au fost botezate cu numele eroului, fara a mai vorbi de statui, tablouri ori poezii ce-i erau dedicate. Asta pana pe la inceputul anilor '60, atunci cand comunistii au descoperit in arhive nu doar ca Roaita nu fusese erou al Grivitei, nu era grevist, nu trasese nici o sirena, ci era chiar infiltrat de Siguranta printre muncitori ca sa-i spioneze. Peste noapte, “martirul” a fost ras din manuale. Scolile, spitalele, strazile, etc. au primit nume noi, iar statiunea 'Vasile Roaita' a devenit Eforie Sud.

Azi, vremurile s-au schimbat. Lupta de clasa s-a emancipat: unii primesc onoruri abia dupa ce se afla ca erau slugile sistemului odios.

Ramane cum am stabilit: #LazarRevocat!", a scris Tariceanu pe Facebook.