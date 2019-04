Fiul disidentului Gheorghe Ursu nu accepta scuzele liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, care a sustinut ca a facut o regretaila confuzie cand a povestit ca Andrei Ursu i-ar fi fost student si ca i-ar fi impartasit "cu mare frica" tragedia prin care trecea familia sa.



Prezentam continutul integral al scrisorii lui Andrei Ursu:

"Stimati prieteni,

Ma simt obligat sa raspund public scuzelor pe care mi le-a trimis domnul Calin Popescu-Tariceanu sub pretextul unei “regretabile confuzii”, atat pentru faptul ca domnia sa a facut publica scrisoarea pe care mi-a adresat-o, cat mai ales pentru ca nu vad in ea decat o neverosimila si lamentabila cramponare in incercarea de a se asocia, fara vreo baza reala si legatura directa, cu cauza dizidentilor din anii ‘80.

1. Pretinsa explicatie "ca e vorba de un alt student” cu o “drama similara", ca "au mai fost, poate, destui in acele vremuri" este o noua asertiune nefondata a politicianului. Nu se cunoaste vreun alt caz de dizident ucis in inchisoare de Securitate in 1985 (si nici in anii adiacenti).

Citeste si: Tariceanu recunoaste ca nu l-a cunoscut pe fiul disidentului Gheorghe Ursu: Am facut o regretabila confuzie

2. Daca a facut o regretabila “confuzie”, il invit pe domnul Calin Popescu-Tariceanu sa dezvaluie public cine era acel “alt student inalt, subtire si brunet” care i-ar fi destainuit ca tatal sau ar fi fost ucis in inchisoare de Securitate in 1985?

3. Ar fi absurd sa nu fi stiut cum il chema pe acel ipotetic student, mai ales in conditiile in care domnia sa singur spune ca in facultate cazul lui Gheorghe Ursu era “intens comentat”. Sa intelegem deci ca a cunoscut pe fiul unui alt disident Ursu ucis de Securitate in inchisoare?

(Ar fi trebuit ca aceasta persoana sa si semene cu mine – atata vreme cat legat de cazul tatalui meu eu insumi am aparut ocazional in mass-media incepand din ’90, deci in aceste "mai multe decenii" de cand domnul Tariceanu pretinde ca ne confunda).

4. E aiuritoare pretentia domnului Calin Popescu-Tariceanu ca nu ar vedea "ce capital politic” ar fi putut obtine “doar relatand o discutie de acum aproape 40 de ani cu fiul unui mare disident", cand tot domnia sa continua, in aceeasi scrisoare pe care mi-a adresat-o, atacurile impotriva Procurorului General pentru ca acesta ar fi fost "angrenat in prigonirea opozantilor regimului comunist", si incadrandu-l in "sistemul paralel si nelegal de putere".

Daca domnul Calin Popescu-Tariceanu se preface ca nu vede miza politica a propriului demers, eu cred ca poporul roman nu sufera de aceeasi miopie si o vede. Voi incerca insa sa i-o explicitez domnului Presedintele al Senatului din nou: Domnia sa a incercat sa profite de numele tatalui meu si incearca in continuare din rasputeri sa isi asocieze abuziv numele patat in dosare de coruptie cu cel al unui dizident ucis de Securitate, exclusiv pentru a-l ataca, de pe o pozitie de “apropiat al opozantilor”, pe Procurorul General, pe care-l acuza de “prigonirea opozantilor”.

(Aceiasi parazitare a cauzei adevaratilor dizidenti anti-ceausisti o vad si in campania PSD, un partid sub a carui guvernare un tortionar al tatalui meu a ajuns colonel, dosarele de la Securitate ale tatalui meu erau ascunse sau falsificate, ce mai ramasese din jurnalul tatalui meu a fost distrus, securisti condamnati pentru politie politica au ajuns generali in SRI, iar justitia PSD-ista, cu adevarat “paralela” cu dreptatea, i-a acoperit pe tortionarii Pirvulescu si Hodis, care abia astazi sunt judecati pentru crime impotriva umanitatii).

Este stiut de toata lumea ca domnul Calin Popescu-Tariceanu este nu doar din ultimele zile, de cand cu Aiudul sau Dosarul Revolutiei, in acest razboi cu Procurorul General si cu “sistemul paralel si nelegal de putere”, respectiv DNA-ul. Si anume, de cand politicianului ALDE i-au fost descoperite actele de coruptie si DNA-ul i-a facut dosare in acest sens. Deci nu pentru vreun rol in dosarele opozantilor anti-comunisti sau in cel al Revolutiei il ataca domnul Calin Popescu-Tariceanu pe Augustin Lazar de cativa ani incoace. Il ataca pentru ca acesta din urma s-a luptat sa fie pedepsite actele de coruptie ale politicienilor din Romania. Evident, si cele ale domnului Calin Popescu-Tariceanu".