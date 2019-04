Actorul Victor Rebengiuc in varsta de 86 de ani se intreaba de ce nu mai protesteaza nimeni in ultima perioada, intrucat el se dimte incordat si speriat mereu de ceea ce s-ar putea intampla.



"Ma intrebam chiar ieri cum de-au iesit in februarie 2017 atatia oameni in strada pentru ordonanta aia numarul 13 si acum nu mai iese nimeni. De ce se intampla asta? S-au imbunatatit lucrurile in Romania? Mergem spre o bunastare nemaipomenita? Eu nu simt lucrurile astea si protestez in continuare. Nu mai pot sta in picioare la protest, ca nu mai pot, am 86 de ani, picioarele mele sunt ca vai de capul lor, nu mai vorbesc de sale, nu mai am sale, dar asta e, nu mai sunt tanar.

Sunt mereu incordat, mereu speriat de ce se poate intampla. In fiecare zi, de dimineata pana seara", a spus actorul la evenimentul de lansare a cartii "In lume nu-s mai multe Romanii", de Radu Paraschivescu

In egala masura, Rebengiuc a vorbit si despre alegeri, despre faptul ca ar trebui sa le fie acordata o sansa tinerilor.

"Am si votat...la ultimele alegeri, eu am votat cu USR-ul. Nu se poate sa mai votam acum, din nou, cu vechii membri de partid, nu poti! Uite ce au facut pana acum, 30 de ani. Ca n-au cu ce se lauda. Ce sa mai votezi, ce sa mai astepti de la ei?Trebuie sa incercam cu niste oameni tineri, care doresc sa schimbe ceva in tara asta, care nu urmaresc sa se imbogateasca pe ei si vor sa faca intr-un fel ca tara sa devina bogata... sa traim omeneste, decent. Sunt doua partide, eu cu ei votez. Am multe sperante. Daca si ei dezamagesc...", a adaugat el, citat de adevarul.ro.