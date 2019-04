Presedintele PSD Liviu Dragnea a reluat, in cadrul discursului sustinut la mitingul de la Craiova, acuzatiile la adresa companiilor straine care ar aduce fructe si legume de calitate proasta in tara.



"Sunt speriati ca fermierii romani au inceput sa puna pe masa romanilor produse romanesti gustoase. Am ambitia mea sa acoperim si lunile de iarna si vom subventiona si centralele termice pentru solarii si folia dubla. (...) De zeci de ani de zile si-au batut joc de pamant, au facut tot ce au putut ca sa ingenuncheze tara. Trebuie sa stam sa vedem cum cerealele noatre sa plece afara si sa se intoarca biscuiti? Sa stam in continuare sa ne uitam cum companii straine calca in picioare fermierii romani? (...) Vin niste maimutioi, niste mascarici sa ne spuna ca nu suntem europeni?

Eu imi iubesc tara si m-am hotarat sa-mi asum orice risc, orice pericol pentru a lupta pentru Romania. Oamenii pe care ii vedeti aici, care vor merge in Parlamentul European, sunt oamenii in care am incredere maxima. Niciunul nu ar fi ajuns pe aceasta lista daca nu era patriot pur sange. Nu mai vrem tratament dublu pentru noi, rau pentru noi si bun pentru altii. Vrem sa mearga la Bruxelles pentru a fi o voce puternica pentru tara noastra, pentru a spune cu curaj ce inseamna Romania. Nu mai acceptam sa fim pusi la colt pentru tot felul de minciuni", a spus Dragnea, citat de adevarul.ro.