Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, la mitingul organizat de social-democrati la Craiova, ca i-a rugat pe presedintele PSD Dolj, Claudiu Manda, si pe sotia acestuia, Lia Olguta Vasilescu, fost primar al Craiovei si ministru al Muncii, care au avut nunta in urma cu doua saptamani, sa ii fie nasi la nunta pe care ar urma sa o aiba cu iubita sa, Irina Tanase.



Dragnea a facut anuntul la finalul cuvantarii rostite la miting la care au participat, potrivit organizatorilor, circa 40.000 de membri si simpatizanti PSD, carora presedintele PSD le-a transmis sa aiba incredere in el si in Romania, scrie Agerpres.

"Asa cum v-am spus si acum doi ani de zile, sa aveti incredere in mine, sa indrazniti sa credeti in Romania, pentru ca Romania a inceput sa arate ce poate. La fel va spun si acum: sa aveti incredere, Romania merita mai mult respect si tine de noi si de dumneavoastra ca toti sa ne acorde acest respect. In final il chem pe Claudiu sa vina langa mine. Claudiu este un tanar la care eu tin foarte mult. Am vrut ca acest miting sa fie primul miting, acest miting mare in Craiova din mai multe motive: datorita Olgutei, datorita dragostei mele pentru acest oras - si nu vreau sa uitati ca totusi stadionul (n.red. 'stadionul Ion Oblemenco' din Craiova) l-am facut eu impreuna cu Olguta, pentru a ma vedea cu cetatenii din Dolj, pentru a ma vedea cu primarii, colegii mei pe care ii respect, dar cel mai mult pentru ca am mare incredere in Claudiu. E un tanar in care eu am investit incredere demult, un tanar care de-abia a inceput sa spuna ceva in politica romaneasca, cred ca la Bruxelles va fi impreuna cu colegii lui unul din cei mai importanti europarlamentari, un om care are experienta, un om care are curaj, care e patriot si un om care mai are un merit: a convins-o pe Olguta sa se marite cu el. Ii iubesc pe amandoi si daca cumva (sa nu se supere Irina care e acolo), daca o sa ma lase astia in pace si o sa fie ce-o sa fie aici, in fata oltenilor ii rog sa ne fie nasi", a spus Dragnea.

La mitingul care a avut loc pe strada A.I.Cuza din Craiova au participat mai multi candidati la europarlamentare ai PSD, printre care Rovana Plumb, Victor Negrescu, Dan Nica, Gabriela Zoana, Maria Grapini, Natalia Intontero, Cristian Terhes, secretarul general al partidului - Codrin Stefanescu.