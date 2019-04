Presedintele Sudanului, Omar al-Bashir, a fost fortat joi de armata sa demisioneze, in contextul unor proteste publice masive, transmite Reuters.



Awad Ibn Auf, vicepresedinte si ministru al apararii, a confirmat ca al-Bashir a fost arestat, iar militarii au preluat conducerea tarii, scrie Agerpres.

La Khartoum au inceput consultari pentru formarea unui consiliu de tranzitie care sa puna capat unei perioade de trei decenii de regim autocratic, marcate inclusiv de acuzatii de genocid.

Surse locale au declarat agentiei Reuters ca al-Bashir se afla in arest la resedinta prezidentiala. Principalul partid de opozitie din Sudan - alaturi de presedintele rasturnat de la putere sunt retinuti si mai multi lideri ai gruparii teroriste Fratia Musulmana.

Omar al-Bashir, in varsta de 75 de ani, este inculpat de Curtea Penala Internationala de la Haga, care a emis un mandat de arestare motivat de acuzatii de genocid in regiunea sudaneza Darfur, in timpul insurectiei declansate in 2003, care s-a soldat, potrivit estimarilor, cu 300.000 de morti.

Surse guvernamentale si ministrul productiei si resurselor economice din Darfurul de Nord, Adel Mahjoub Hussein, au declarat televiziunii al-Hadath din Dubai ca consiliul de conducere pentru formarea caruia au loc consultari va fi alcatuit din militari.

Joi dimineata, televiziunea de stat din Sudan anuntase ca armata urmeaza sa faca in curand un anunt important, dar ulterior nu s-a mai comunicat public nimic timp de cateva ore.