Firma pentru care lucreaza taximetristii care l-au batut pe tanarul de 19 ani din Galati, in urma cu cateva zile, a anuntat ca va renunta la soferii implicati in dosarul de agresiune. Primaria Galati ia in calcul retragerea licentei masinilor care apar in filmarea incidentului, scrie News.ro

Reprezentantii societatii sustin ca la nivelul firmei de taximetrie a fost demarata o ancheta si ca cel mai probabil se va renunta la soferii suspectati ca l-au agresat pe tanarul de 19 ani.

”In urma incidentului mediatizat, se desfasoara o ancheta atat interna, cat si a organelor abilitate. Cum scuzele in astfel de situatii sunt de prisos, va asiguram ca vor fi aplicate cele mai aspre masuri, mai exact eliminarea din firma. Pe aceasta cale, dorim sa va aducem la cunostinta ca Samataxi are ca angajati doar personalul din dispecerat, soferii fiind angajati ai colaboratorilor”, au precizat reprezentantii firmei de taximetrie din Galati.

Primaria Galati ia in calcul retragerea licentelor tuturor masinilor care apar in imaginile video.

"In urma incidentului din dreptul intrarii la plaja Brates, din data de 7 aprilie, in urma caruia un tanar a fost batut cu bestialitate de catre mai multi taximetristi care s-au anuntat printr-un cod de urgenta, stiut numai de ei, va anunt ca voi purta discutii cu colegii din conducerea Primariei si cu domnul primar astfel incat licentele taxiurilor implicate sa fie anulate, urmand sa facem demersurile legale prin adresa catre Autoritatea Rutiera Romana pentru anularea atestatelor de taximetristi ale celor implicati in evenimentul crud care se putea transforma foarte usor in crima cu atat mai mult cu cat un timp, tanarul a fost batut exact pe liniile de cale ferata”, a scris pe Facebook viceprimarul orasului Galati, Picu Apostol Roman.

Zilele trecute, tanarul de 19 ani a chemat un taxi pentru a ajunge acasa. La un moment dat, intre taximetrist si client ar fi izbucnit un conflict spontan, iar taximetristul a cerut ajutorul colegilor, prin statie. Un grup de 6-7 soferi a ajuns la fata locului si l-au agresat pe tanar, bataia fiind surprinsa de camerele de supraveghere din zona.