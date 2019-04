Emma Neagu, gimnasta de 15 ani care a participat in acest sezon la "Romanii au talent", a murit.



Emma Neagu a murit pe data de 7 aprilie la varsta de 15 ani din cauza cancerului osos, boala cu care a fost diagnosticata in anul 2017. Anuntul a fost facut de mai multe organizatii si fundatii caritabile din Canada, unde ea s-a nascut.

Fata a devenit cunoscuta in Romania odata cu participarea sa la "Romanii au talent" unde a impresionat prin ambitia si spiritul ei. Emma era pasionata de gimnastica si s-a dedicat ei inca de la varsta de trei ani si jumatate, reusind sa faca performanta in acest domeniu in ciuda faptului ca a ales sa-i fie amputat piciorul, tocmai pentru a nu renunta la pasiunea ei, scrie Adevarul.ro.

Mama ei a povestit la Pro TV ca, desi medicii i-au spus ca ii pot salva piciorul, ea a ales sa-l amputeze pentru a putea dansa in continuare.

"Emma nu si-a dorit sa fie amintit drept fata bolnava de cancer si a urat expresia «a pierdut batalia». Isi dorea, in schimb, sa fie pomenita drept fata care putea sa mearga in maini si sa faca miscari complicate in ciuda cancerului. Desi avea o varsta frageda, Emma a fost suficient de inteleapta incat sa stie ca o victorie tine doar de viziunea proprie si de ceea ce lasi pe aceasta lume, nu de final", se arata intr-un text privind detalii legate de inmormantare.