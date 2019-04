Curtea Constitutionala a dat castig de cauza USR si PNL care au sesizat neconstitutionalitatea legii care scoate ONG-urile din administrarea ariilor naturale protejate si trece aceste zone in administrarea statului, printr-o agentie in curs de infiintare, fara specialisti.



"USR saluta decizia CCR de a opri de drept efectele unei legi care pune in pericol natura din Romania, prin indepartarea asociatiilor care, prin eforturi si fonduri proprii, au ingrijit unele dintre cele mai importante arii naturale de importanta majora.

«Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul protectiei mediului si al regimului strainilor, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.75/2018 sunt neconstitutionale, in ansamblul lor. Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica Presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si prim-ministrului», se arata in decizia CCR.

Ce inseamna aceasta decizie:



Decizia produce efecte de la data publicarii sale asupra cauzelor in care isi are incidenta textul legal declarat neconstitutional.



Dispozitiile OUG 75/2018 fiind neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial.



In termenul mai sus mentionat, respectiv in 45 de zile de la publicarea deciziei in MO, Parlamentul si Guvernul trebuie sa puna de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei.



Pe durata acestui termen, dispozitiile OUG 75/2018 fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.



Pe durata valabilitatii OUG 75/2018 contractul de administrare a custozilor/administratorilor a fost incetat de drept, conform art. 8 lit. e din contract. Situatia acestor contracte depinde de modul in care Guvernul va aplica hotararea CCR.

«Decizia CCR corecteaza o mare nedreptate facuta de guvernul PSD-ALDE custozilor ariilor protejate. Sute de specialisti au fost trimisi acasa de guvernul Dancila dupa ordonanta data in vara anului trecut, cand ONG-urilor le-a fost luat dreptul de custodie asupra ariilor protejate. Vorbim despre 16% din suprafata tarii, zone al caror management a fost realizat strict din resursele si proiectele proprii ale custozilor, Romania fiind singura tara din UE care nu aloca fonduri in acest sens. Decizia CCR repune ONG-urile in drepturi si face dreptate», a declarat senatorul Allen Coliban, membru in Comisia de Mediu.

«PSD a incercat sa scoata din circuitul administrarii ariilor protejate pe singurii care faceau treaba: ONG-urile si custozii. Este al treillea atac major al guvernarii asupra zonelor superbe ale Romaniei. Guvernarea a mai votat pentru exploatari miniere in astfel de zone sau pentru a usura lucrarile de infrastructura in parcuri naturale. Pas cu pas, PSD si ministrul ALDE Gratiela Gavrilescu arata ca nu iubesc si nu respecta natura», a declarat deputatul Cornel Zainea, membru in Comisia pentru Mediu.

Ordonanta de Urgenta 75/2018 a fost aprobata de Guvern in iulie 2018 si a schimbat legislatia ariilor naturale protejate in sensul eliminarii notiunii de custode, indepartarii organizatiilor neguvernamentale din administrarea ariilor si preluarii ariilor protejate de catre Agentia Nationala pentru Administrarea Ariilor Naturale Protejate, o institutie aflata in organizare.

Sesizarea depusa in 14 februarie argumenteaza ca nu se explica regimul de urgenta al unei astfel de masuri si nu face obiectul unei Ordonante de Urgenta, nu vine cu masuri tranzitorii in cazul ariilor protejate din care organizatiile neguvernamentale au fost eliminate si ca vine in contradictie cu evaluarea facuta de ANANP organizatiilor neguvernamentale la sfarsitul anului 2017 si a concluzionat ca fac o treaba buna si foarte buna.

In Romania, peste jumatate dintre ariile naturale protejate nu au administrare deloc. ANANP si-a propus preluarea in bloc a ariilor desi este o agentie nou infiintata, fara specialisti", se arata intr-un comunicat USR.