Poluarea aerului asociata transportului rutier cauzeaza 4 milioane de cazuri noi de astm la copii in fiecare an, potrivit unui studiu publicat joi si citat de AFP.



Aceasta cifra reprezinta 13% dintre cazurile de astm diagnosticate in fiecare an in randul copiilor la nivel global, au subliniat autorii acestui studiu, publicat in revista The Lancet Planetary Health.

Procentul urca pana la 31% in Coreea de Sud si ajunge la 30% in Kuweit, Qatar si Emiratele Arabe Unite.

La nivelul oraselor, cel mai ridicat procent - 48% - se inregistreaza in Shanghai (China), au adaugat cercetatorii. Urmeaza alte opt orase chineze, alaturi de Moscova si Seul. Parisul se situeaza pe locul al 21-lea, cu o treime din cazurile de astm la copii care ar fi asociate poluarii rutiere.

Aceste rezultate ar trebui sa determine o inasprire a normelor in domeniul poluarii, sugereaza autorii studiului, realizat de cercetatori de la Universitatea George Washington din capitala americana, scrie Agerpres.

Intr-adevar, aproape toti copiii (92%) care dezvolta un astm asociat poluarii rutiere "traiesc in regiuni care respecta nivelurile recomandate" in prezent in privinta poluantilor fixate de OMS, in special cele referitoare la concentratia medie anuala de dioxid de azot (NO2).

Astmul, cea mai raspandita forma de inflamatie cronica a bronhiilor

Astmul se manifesta prin crize ce au forma unor expiratii suieratoare si dificultati respiratorii.

Nu exista vindecare pentru aceasta afectiune, insa o medicatie bine administrata permite o buna calitate a vietii. In schimb, boala poate fi agravata si devine chiar mortala atunci cand simptomele nu sunt deloc tratate sau sunt tratate intr-o maniera deficitara.

Astmul afecteaza toate intervalele de varsta, insa debuteaza adeseori in timpul copilariei. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), astmul este "cea mai comuna maladie cronica intalnita la copii".

"Factorii de risc pentru dezvoltarea astmului includ inhalarea unor substante de declansare, precum alergenii, a fumului de tutun si a unor produse chimice iritante", noteaza OMS.

"Stim de mult timp ca poluarea aerului exterior poate sa determine o agravare a astmului, dar abia recent ea a fost evidentiata ca o cauza de aparitie a unor cazuri noi", a subliniat Stephen Holgate, profesor de imuno-farmacologie la Universitatea Southampton din Marea Britanie, care nu a participat insa la realizarea acestui studiu.

"Coreland datele de sanatate publica cu un model computerizat al poluarii, autorii fac o demonstratie solida a faptului ca, la niveluri inferioare recomandarilor OMS, expunerea la NO2 este asociata cu aparitia unor noi cazuri de astm", a adaugat profesorul britanic.

Aproximativ 235 de milioane de persoane sunt afectate pe plan mondial de astm si aproape 400.000 de oameni mor in fiecare an din cauza acestei afectiuni, potrivit OMS.