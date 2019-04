In cadrul unui interviu acordat reporterului Stirile ProTV, Vitalie Cojocari, Tudor Chirila a vorbit despre cateva dintre problemele.

"Nu sunt activist. Imi si suna urat. Suna ca activist de partid. Sunt un om decent care intr-o situatie absolut indecenta pentru tara lui alege sa arate ca ar trebui sa ne revenim la decenta. Aceasta idee de a te implica fata de ce se intampla in cetate este o chestie pe care poate sa o faca oricine.... Frate, faci politica din momentul in care te imbraci dimineata. Cand te imbraci intr-un fel sa te duci la o intalnire cu cineva cu gandul sa-l impresionezi pe omul ala este politica, cand iti faci planuri de viata pe 5 ani este politica. Cand te gandesti ce trebuie sa faci ca sa avansezi in cariera este politica. Este politica ta vizavi de viata ta.

De ce nu ti-ai da tu cu parerea vizavi de niste bani pe care ii platesti unui stat si din care ar trebui sa se intoarca niste servicii si nu se intoarce nimic. Statul mi-a luat banii si nu face nimic cu banii mei. Nu-mi da autostrazi, nu-mi da spitale, nu-mi da o viata decenta, nu-mi da asigurari sociale, nu-mi da un context in care sa traiesc.... Criticii spun ca 'ce se baga ma actorasii, ce stiu ei?' Cum adica ce stiu eu? Stiu ce nu merge in tara mea", a spus Tudor Chirila.

