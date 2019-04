Un bebelus conceput cu ADN-ul a trei persoane diferite s-a nascut in Grecia, cu ajutorul unei tehnici controversate utilizate pentru prima data pentru tratarea problemelor de infertilitate, a anuntat joi echipa formata din medici greci si spanioli care au participat la acest proiect, relateaza AFP.



Aceasta metoda a fost deja utilizata in Mexic in 2016 pentru a evita transmiterea de la mama la copil a unei maladii mitocondriale letale.

De data acestea, un baietel de 2,960 kilograme a venit pe lume marti intr-un spital din Grecia. Mama, o femeie in varsta de 32 de ani, urmase in prealabil patru sesiuni de fertilizare in vitro nereusite, a precizat centrul grec Institute of Live (IVF), intr-un comunicat.

Potrivit acestei tehnici de reproducere asistata, echipa medicala eleno-spaniola, condusa de medicul Panagiotis Psathas, a transferat materialul genetic continand cromozomii mamei intr-un ovul al unei donatoare al carui material genetic a fost eliminat. Fertilizarea a fost realizata apoi in vitro cu sperma tatalui si cu embrionul implantat in uterul mamei, scrie Agerpres.

'Astazi, pentru prima data in lume, dreptul inalienabil al unei femei de a deveni mama cu propriul material genetic devine o realitate', a declarat medicul Panagiotis Psathas, presedintele IVF, in comunicat.

'Suntem mandri, in calitate de oameni de stiinta greci, sa anuntam o inovatie internationala in reproducerea asistata', a adaugat el.

Potrivit acestuia, 'de acum este posibil ca femeile care au suferit multiple esecuri de fertilizare in vitro sau care sufera de maladii genetice mitocondriale rare sa aiba un copil'.

La randul sau, referindu-se la o 'revolutie in reproducerea asistata', medicul spaniol Nuno Costa-Borges, cofondator al Centrului Embryotools din Spania, a salutat 'acest rezultat exceptional, care va permite ca numeroase femei sa-si realizeze visul de a deveni mame cu propriul lor material genetic'.