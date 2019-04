Un tanar din satul Aldeni, comuna Cernatesti, judetul Buzau, si-a pus capat zilelor spanzurandu-se in magazia locuintei, dupa ce s-ar fi certat cu parintii sai.



Viorel P. era student in anul trei la Facultatea de Arhitectura din cadrul Universitatii Tehnice „Gh. Asachi” din Iasi, insa isi dorea mult sa inghete anul si sa plece in strainatate.

Parintii sai nu erau de acord cu acest plan al fiului, motiv pentru care intre ei se apareau certuri dese. Baiatul le-ar fi cerut parintilor sai suma de o mie de lei, fiind hotarat sa emigreze. Opozitia vehementa de care a avut parte l-a determinat pe baiat sa isi puna capat zilelor, scrie reporterbuzoian.ro.

In timp ce membrii familiei erau plecati la serviciu, iar sora in varsta de 13 ani se afla la scoala, tanarul s-a incuiat in magazie si s-a spanzurat de o grinda. Mama sa a fost cea care l-a gasit fara suflare, dupa ore intregi de cautari.