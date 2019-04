Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, la Antena 3, ca Romania este o tara bogata, iar romanii sunt harnici si nu a fost niciodata nevoie sa ia de la cineva ceva.



"Tara asta este bogata, romanii sunt harnici, doar sa-i ajuti", a spus Liviu Dragnea, joi seara, la Antena 3, citat de News.ro.

Liviu Dragnea a fost intrebat de ce a ales sloganul "Romania merita mai mult", care pare a fi de opozitie.

"Pai nu noi suntem in opozitie, sa vorbim cinstit? Chiar m-am enervat. Ieri am fost foarte nervos cand am auzit cum isi bat joc de fermierii nostri toate lanturile astea de magazine. Nu suntem in opozitie cu ei? Merita mai mult Romania. Noi suntem harnici, noi nu avem nevoie de la nimeni sa luam ceva. Noi nu am fost colonisti. Nu. Colonistii ce faceau: mergeau sa ia din tarile unde ajungeau, sa le ia de acolo resursele, ca sa discutam cinstit. «Domnule, stati ca venim sa va civilizam, sa va aducem democratie». Nu. Noi de ce nu am plecat nicaieri? Ca ne-a dat Dumnezeu tot, problema este ca vin peste noi. Ne batem sau stam cu mainile pe piept?", a spus Liviu Dragnea.