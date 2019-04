Curtea de Apel Galati a redus pedeapsa vranceanului Ionut Arghisan, in varsta de 32 de ani, care, in primavara anului trecut, si-a ucis in bataie prietena liceana, pe fondul unei crize de gelozie, de la 13 ani la 7 ani inchisoare, dupa ce instanta a schimbat incadrarea juridica a faptei din infractiunea de omor in infractiunea de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte.



Ionut Arghisan a fost condamnat de Tribunalul Vrancea la 13 ani inchisoare, in decembrie 2018, pedeapsa contestata la Curtea de Apel Galati. "Admite apelul declarat de inculpatul Arghisan Ionut. (...) dispune schimbarea incadrarii juridice a faptei retinute in sarcina inculpatului Arghisan Ionut din infractiunea de omor in infractiunea de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Condamna pe inculpatul Arghisan Ionut la o pedeapsa de 7 ani inchisoare pentru loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. (...) Definitiva", se arata in sentinta de marti a Curtii de Apel Galati. Monica Vidreanu, tanara batuta cu bestialitate de Ionut Arghisan, era eleva in clasa a XII-a la liceu. Din ancheta organelor de politie a rezultat ca cei doi au inceput o relatie de concubinaj in luna martie 2018, dupa ce barbatul s-a intors din strainatate. Pentru ca parintii fetei nu ar fi fost de acord cu relatia lor, cei doi se intalneau pe ascuns. Pe 1 aprilie, pe fondul consumului de alcool, barbatul ar fi avut o criza de gelozie, avand suspiciunea ca prietena nu ii este fidela. Acesta a lovit victima cu pumnii si picioarele, mai ales in zona fetei. Loviturile au fost atat de puternice incat tanara a ramas inconstienta. Dimineata, barbatul a transportat-o la Spitalul Vidra, unde s-a constatat ca aceasta este in coma, fiind trimisa la Spitalul Clinic de Urgenta din Galati. Tanara a decedat la spital, dupa mai bine de o luna de coma, iar in urma necropsiei s-a stabilit faptul ca decesul a survenit ca urmare a loviturilor aplicate de barbat. Tribunalul Vrancea a dispus, prin sentinta din luna decembrie 2018, plata de catre inculpat a cheltuielilor pentru spitalizarea victimei, respectiv 48.176,98 lei catre Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" din Galati, 393,97 lei catre Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Pantelimon" din Focsani si 427,56 lei lei catre Serviciul de Ambulanta Judetean Vrancea, dispozitii mentinute si prin sentinta Curtii de Apel Galati. De asemenea, barbatul trebuie sa plateasca membrilor familiei fetei, care s-au constituit parti civile in dosar, cate 5.000 lei daune materiale si cate 20.000 euro cu titlu de daune morale.

