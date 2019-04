Sunt dintre cele mai inteligente si harnice zburatoare. Pot survola sute de kilometri pe zi, facand lucruri la care tu nici nu te-ai putea gandi. Decat daca esti unul dintre inginerii romani ai viitorului. Manati de neastampar si de tehnologie, acesti tipi le-au convins pe neastamparatele calatoare sa gaseasca, la propriu, acul in carul cu fan.



Cu aripi de patru metri, o viteza de 85 km/h si ochi de vultur, dronele noastre detecteaza din zbor pericolul iminent, furtul, pierderea de energie si chiar vegetatia care ti s-ar putea urca pe casa. Totul e transmis mai departe prin camere video. Dronele inteligente sunt create in Romania, cu ajutorul fondurilor europene.

Vieti salvate din zbor

Proiectul care a transformat un vis inteligent in realitate s-a nascut din ideea unor ingineri de a survola spatiul aerian, pentru a reduce costurile. Apoi, aceasta idee a mers mai departe. Astazi, dronele salveaza nu doar foarte multi bani, ci salveaza timp, energie si vieti omenesti. Datorita performantelor exceptionale, inventia cu patent romanesc ar putea fi vanduta pe tot Globul. Dotate cu cele mai inteligente echipamente video si de termoviziune, aparatele reprezinta viitorul, inclusiv in studierea terenurilor greu accesibile sau chiar inaccesibile pana astazi.

Proiectul SMIATIC - „Sistem de monitorizare si inspectie avansata, aeriana si terestra a infrastructurilor” a fost implementat de Energy&Eco Concept SRL si a beneficiat de o finantare de 1,5 milioane de euro si de sprijinul Universitatii Politehnice din Bucuresti. Proiectul-pilot a fost dezvoltat in parteneriat cu Transelectrica, pentru a verifica retelele de transport de electricitate. Compania are peste 17.000 km de retea in toata tara.

Dronele inteligente pot rezolva astazi multe dintre problemele aparute in zonele inaccesibile angajatilor. De exemplu, pe un traseu de sute de hectare, unde ar trebui sa fie verificat fiecare stalp de electricitate in parte, munca lor ar fi de zeci de ori mai grea si de sute de ori mai costistoare decat interventia acestor aparate.

Create in laboratoarele romanesti, cele sase micute avioane inteligente construite in cadrul proiectului asteapta sa fie puse la treaba, adaptate dupa fiecare nevoie in parte. In conditii meteo favorabile, le-am putea zari zburand in locul elicopterelor, facand cautari speciale, le-am putea vedea cotrobaind dupa tot felul de lucruri ascunse.

Pentru un viitor mai sigur si mai... transparent.

SMIATIC – Sistem de monitorizare si inspectie avansata aeriana si terestra a infrastructurilor critice a fost finantat prin Programul Operational Competitivitate (POC) 2014-2020. Proiectul a fost implementat, cu mare succes, in perioada 2016-2018.

Tehnologia de ultima generatie, creata in Romania, este prietenoasa si cu mediul inconjurator: nu polueaza si contribuie la reducerea poluarii, acolo unde o descopera.

Proiectul a urmarit si a realizat cresterea eficientei de acoperire a zonelor monitorizate si inspectate la preturi mai mici decat solutiile aeriene sau terestre traditionale operate de personal si cresterea disponibilitatii si redundantei sistemului, printr-un management inteligent al misiunilor si prin cresterea timpului de prezenta in aer a dronelor. Autonomia dronelor va fi maximizata prin solutii inovatoare de management a resurselor energetice.

Acest articol face parte din Campania Ministerului Fondurilor Europene, “Bani europeni pentru idei romanesti” si a fost publicat pe www.9am.ro, in cadrul proiectului "Campanii de comunicare pentru promovarea fondurilor ESI 2014-2020” (cod MySMIS 12088), cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020.