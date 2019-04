Florin Buliga, barbatul care si-a ucis sotia si pe cei doi copii, s-a prezentat ieri la Curtea de Apel Brasov, dupa ce avocatul sau a facut recurs la decizia initiala de detentie pe viata. Acesta a avut, in fata judecatorilor, un discurs ambiguu.



In sala de judecata, unde au fost prezenti si socrii criminalului, Florin Buliga a spus ca nu a facut apel pentru a i se reduce pedepsa si ca isi cere scuze celor din jur pentru suferinta creata.

"Asa cum am zis si la fond, simt acelasi lucru si acum. Nu am facut aceste recurs pentru a reduce pedeapsa, domnul avocat a dorit sa faca. Eu am declarat de la bun inceput ca nu voi face recurs in situatia mea. As vrea sa spun ca m-am gandit mult daca sa vorbeasc sau nu, dar e foarte greu. E ca si cum ai incerca sa ii arati unui orb culoarea unei lamai. Evident ca faptele necesita si o pedeapsa, ce e cel mai important este ceea ce cred, ca imi cer iertare celor din jurul meu si ma doare ca s-a creat aceasta suferinta intre noi. Ce se intampla in tara are legatura cumva. Cand zic iertare, ma gandesc la a o gasi in inima noastra, cu gandul la parinti. Am fost condus de un rationament mai putin lumesc", a spus Buliga in fata instantei, potrivit observator.tv.

Avocatul acuzarii a sustinut in fata judecatorilor ca inculpatul nu este multumit pentru detentia pe viata, insa in raportul de expertiza se stipuleaza clar ca avea discernamant.

"Este adevarat ca avea acel discernamant scazut, el savarseste trei crime. Pentru inceput isi ucide sotia, ii pune o floare pe piept, isi cheama fiica din oras si o ucide si pe ea. Pana isi ucide si baiatul trece o alta perioada de timp. Inculpatul nu a avut timp sa discearna sa iti dea seama ca a gresit pana sa iti ucida si copiii?", a declarat avocatul partii vatamate, care sustine ca decizia tribunalului este intemeiata: condamnare pe viata.

Instanta se va pronunta joi asupra apelului facut de Florin Buliga.