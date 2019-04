Iti doresti o coafura care rezista, un look texturat sau plin de volum, care sa se mentina pe tot parcursul zilei? Preferi produsele de styling cu un continut mai degraba natural, care sa nu afecteze in timp cuticula din cauza compozitiei agresive? Atunci este posibil sa iti descoperi acum favorita: ceara de par.



Acest produs fixeaza parul in forma dorita, poate conferi stralucire sau un aspect mat, si prezinta beneficiul de a avea o compozitie mai naturala, in comparatie cu gelul de par sau cu spuma. Astfel, poti avea garantia ca produsul nu va lasa reziduuri, nu va irita scalpul si iti va oferi in schimb acel look deosebit la care ai visat. Ceara de par este ideala atat pentru femei, cat si pentru barbati, avand avantaje care se preteaza tuturor dorintelor. Afla cum sa o alegi din randurile de mai jos: criteriile de care sa tii cont.

Tipul de par

Multi dintre noi consideram ca ceara de par e un produs exclusiv pentru barbati sau care se potriveste numai parului scurt, dar lucrurile sunt cum nu se poate mai diferite. In fapt, ceara de par ofera un factor modulabil de fixare, fiind dedicata mai ales coafurilor extravagante, care au nevoie de rezistenta, si se potriveste inclusiv firului de par gros, uscat, voluminos, dar si celui fin sau deteriorat.

Primul criteriu de care ar trebui sa tii cont atunci cand iti alegi orice produs pentru par este tipul de fir pe care il ai. Iar acest factor e la fel de important atunci cand vine vorba despre ceara. Astfel, alege un produs cu factor de fixare mediu, pentru textura si luciu, daca ai parul normal.

Parul fin si cel rebel au nevoie de un factor de stilizare superior. Opteaza pentru o ceara de par cu o fixare strong sau extra strong.

Pe piata exista de asemenea si produse special formulate pentru parul ondulat sau cret, ce are drept scop definirea buclelor, hidratarea si protectia lor.

Nivelul de fixare

Poate ca iti doresti o coafura wow care sa reziste toata ziua sau ai nevoie de un hairstyle cu aspect natural, asupra caruia sa ai libertatea de a interveni la un moment dat. In functie de necesitati, alege tipul de ceara de par care ti se potriveste.

Daca vrei textura impresionanta si rezistenta peste medie, opteaza pentru o ceara de par cu fixare strong sau extra strong. Produsele actuale sunt formulate cu mare grija, astfel ca iti vor oferi textura de care ai nevoie fara a lasa reziduuri si fara a incarca in mod asfixiant cuticula.

Sursa foto: Pexels

Vrei o coafura de zi, mata, ai parul scurt sau mediu si firul normal? Atunci ceara de par cu fixare medie este cea care ti se potriveste. Se aranjeaza rapid, se mentine pe tot timpul zilei si e perfecta pentru un hairstyle cu atitudine, dar care nu necesita o fixare extraordinara.

Pentru femeile si barbatii care prefera un look natural al parului si care doresc sa aiba posibilitatea de a-si schimba coafura pe timpul zilei, ceara de par cu fixare usoara (light) e cea mai buna decizie. De cele mai multe ori cu finisare stralucitoare, acest produs modeleaza parul in functie de dorinte si de necesitati si se dovedeste perfect de ajustabil.

Frecventa utilizarii

Ai spune ca acest aspect nu conteaza, dar in fapt este destul de important. In ziua de azi, provocarile aduse mediului ne-au adus in situatia de a invata sa ne controlam impulsul de a cumpara haotic, asa ca e important sa-ti adresezi aceasta intrebare: cat de des imi aranjez parul cu ceara?

Daca o faci zilnic, investeste intr-un recipient cu un gramaj mai mare.

Daca, dimpotriva, iti stilizezi parul doar la ocazii speciale, ar fi pacat sa cheltui mai mult si sa te supui riscului de a arunca produsul neterminat. De aceea, e recomandat sa apelezi la o cutie de ceara de dimensiuni mai mici. Asa nu regreti nimic!

Gradul de stralucire

Ceara de par e comercializata in diverse finisari: de la cele naturale la cele ultra shiny sau mate. Adapteaz-o intotdeauna dorintelor tale!

Femeile si barbatii care nu se tem de coafurile cu un luciu puternic pot investi in ceara de par pentru stralucire. Aceasta contine pigmenti unic, care atrag lumina asupra firului de par si care iti confera acel look magnetic.

Daca, dimpotriva, vrei un aspect mai cuminte, saturat al parului, investeste intr-o ceara de par matifianta. Prezinta acelasi grad de fixare, asociata fiind insa unui look mai delicat.

Sursa foto: Pexels

Buget

Exista sortimente de ceara de par ieftine si variante scumpe si toate isi pot face treaba. In general, pretul mediu al unui astfel de produs (profesional) este de 50 de lei, dar poti gasi in comert si variante mult mai accesibile. E vital sa testezi inainte de a te convinge ce ti se potriveste cel mai bine si sa nu pleci cu pareri preconcepute: sunt produse cu preturi mici care impresioneaza, dar si chilipiruri de care nu ai nevoie. De partea cealalta, sortimentele de ceara de par profesioniste nu te vor dezamagi, dar apar pe piata, fireste, si variante care nu isi justifica pretul.

Sfatul nostru? Mizeaza pe un produs profesional si cauta cel mai bun pret de la aceasta categorie!

Top 5 la categoria ceara de par

Ti-am spus care sunt criteriile de care sa tii cont atunci cand iti alegi ceara de par, sa descoperim acum si topul 5 al produselor disponibile pe piata!

5. Ceara pentru stralucire Alfaparf Style Stories Glossy Pomade

Produsul care deschide topul nostru este ideal pentru coafurile foarte lucioase, cele care impresioneaza prin stralucirea de oglinda. Alfaparf a creat o ceara de par care nu ingreuneaza firul, nu incarca in mod exagerat cuticula si nici nu lasa reziduuri.

Sursa foto: Pastel3

4. Ceara pentru finisarea buclelor Label M Souffle

Ti-am spus ca parul cret are nevoie de o ingrijire speciala. Label M a creat o ceara de par care defineste frumos buclele, conferindu-le textura si volum naturale. Produsul impresioneaza prin continutul ridicat de ingrediente naturale, precum avocado, ciresele de Barbados si extractele de masline, care hidrateaza parul in profunzime.

Sursa foto: Pastel3

3. Ceara de par matifianta cu fixare puternica Dear Barber Mattifier Cream

Ceara de par Dear Barber Mattifier Cream stilizeaza si fixeaza parul cu un aspect mat, fara a incarca. Contine inclusiv ingrediente detoxifiante care confera flexibilitate cuticulei, precum argila alba, bogata in siliciu.

Sursa foto: Pastel3

2. Pasta pentru textura TIGI BH MANIPULATOR

Atat de puternica e pasta modelatoare de la TIGI, incat e recomandata inclusiv coafurilor punk, cele mai greu de obtinut. Produsul separa si netezeste firele de par si ofera un aspect mat si o fixare superioara.

Sursa foto: Pastel3

1. Ceara de par Closed On Monday Deluxe Pomade

Produsul de pe primul lor din topul nostru e pe baza de apa, ceea ce spune multe despre calitatea sa si despre aportul pe care il are in hidratarea cuticulei. Ceara de par confera un aspect de gel, fara a incarca insa firul, o fixare medie si o textura mata fabuloasa. Parul este modelat si aranjat apoi cu usurinta care te va convinge.

Sursa foto: Pastel3

Ai numeroase oferte de ceara de par profesionala la preturi avantajoase in mediul online. Alege optiunile potrivite in functie de tipul tau de par, de buget, de gradul de fixare si de stralucire dorit, dar si de frecventa utilizarii, si testeaza produsele din topul nostru 5.