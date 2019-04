Studiul sau ridicarea topografica se elaboreaza in urma unor masuratori efectuate pe o suprafata de teren si face parte din documentatia necesara pentru obtinerea autorizatiilor de construire, demolare sau incadrare in planurile urbanistice.



De asemenea, acesta este solicitat in cazul racordarii la retele edilitare, pentru tranzactii imobiliare sau in lucrarile de cadastru. Studiul topografic se obtine in urma unor activitati de teren si din birou pentru realizarea planului topografic. Acesta reproduce la scara un teren reprezentat grafic prin puncte de pe suprafata terestra, proiectate ortogonal.

Pe un astfel de plan, vei putea observa in mod fidel forma geometrica, elementele de planimetrie si relieful terenului analizat.

Ce este studiul topografic

Prin intocmirea unui studiu topografic se faciliteaza transpunerea in teren a proiectelor tehnice realizate conform planurilor. Dincolo de obligativitatea realizarii unei ridicari topografice, fara de care nu poti efectua si autentifica lucrarile de constructie, aceasta are si o importanta practica si economica, determinand tipul de fundatie ce se impune pentru terenul prospectat.

In tara noastra, studiul topografic se intocmeste unitar, conform normelor Proiectiei Stereografice 1970 (proiectie cartografica oficiala in Romania) si Planului de referinta pentru cote Marea Neagra 1975. In urma lucrarilor de teren si a cartografierii din birou, atat beneficiarul, cat si autoritatile statului solicitant vor obtine informatiile necesare cu privire la:

delimitarea unei parcele;

dimensiunile si forma eventualelor constructii;

diferentele de nivel din perimetru;

amplasarea exacta si dimensiunea constructiilor din vecinatate;

retelele tehnico-edilitare si stradale din zona;

dinamica albiei apelor.

In baza acestui document, oficiul de cadastru va putea include forma geometrica a terenului si a constructiilor aferente, pe harta zonei.

Cand este necesar studiul topografic

Studiul topografic este obligatoriu atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice si institutiile publice. In functie de destinatia terenului, acesta poate fi solicitat pentru:

operatiuni de vanzare-cumparare sau inchiriere;

obtinerea autorizatiei de construire sau demolare a cladirilor;

proiectarea sau racordarea la retelele edilitare;

trecerea suprafetei din extravilan in intravilan;

documentatia de atribuire a numarului postal.

Prin realizarea ridicarii topografice, oficiul local de cadastru actualizeaza topografia zonei, corectand eventualele erori precedente si adaugand constructiile absente din documentatiile cadastrele existente.

Tehnologia scanarii 3D cu laser produce o imagine tridimensionala a terenului si constructiilor aferente. Prin scanarea 3D in nor de puncte, studiul topografic poate fi completat cu forma fizica in detaliu a constructiei.

Aceasta procedura este deosebit de utila in lucrarile de restaurare a unor cladiri, punand la dispozitia beneficiarului si autoritatilor structura actuala a constructiei si indicatii cu privire la elementele asupra carora se va interveni.

Etapele realizarii documentatiei aferente studiului topografic

Pentru intocmirea dosarului si avizarea din partea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, trebuie sa pregatesti urmatoarele documente:

extrasul de carte funciara de informare;

cererea de eliberare a extrasului de carte funciara;

certificatul de urbanism de informare;

copia actului de identitate a proprietarului;

schite si planuri ale eventualelor imobile ridicate pe teren;

memoriul tehnic.

In continuare, firma de cadastru contractata pentru acest serviciu va analiza documentele puse la dispozitie si va incepe efectuarea masuratorilor pe teren. Datele obtinute in urma masuratorilor vor fi apoi prelucrate de specialisti in birou si expediate impreuna cu documentatia la oficiul de cadastru.

Autoritatile competente analizeaza dosarul primit, pot solicita completarea cu documente suplimentare si pot efectua verificarea la fata locului a masuratorilor comunicate in actele depuse. Valoarea juridica a studiului topografic este data de avizul oficiului de cadastru, care certifica pozitionarea, dimensiunile si suprafata terenului in discutie.

Topografia este acea ramura a geodeziei care se ocupa cu determinarea prin masuratori a elementelor scoartei terestre pe suprafete plane. Prin reprezentarea grafica sau numerica a suprafetelor masurate se intocmesc hartile si planurile, conform unor norme de scalare bine determinate.

Intocmirea unui studiu topografic sau a unei ridicari topografice este necesara pentru inscrierea cat mai fidela a parcelelor si a constructiilor aferente in oficiul de cadastru al zonei.