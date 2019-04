Autoritatile bulgare au anuntat ca in ultimele zile au gasit pe litoral 150 de pachete cu droguri, care au o concentratie foarte ridicata, de peste 90 la suta, a anuntat, miercuri, Inspectoratul General pentru situatii de Urgenta. Numarul total al coletelor descoperite in Romania si in Bulgaria a ajuns la 310.



Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane, ca urmare a informarii transmise de Politia Romana omologilor bulgari, la data de 6 aprilie, prin canalele politienesti de cooperare internationala, autoritatile statului vecin au demarat o operatiune similara, pe litoralul Marii Negre. Astfel, autoritatile din Bulgaria au descoperit 150 de pachete susceptibile a contine droguri cu o concentratie foarte ridicata, de peste 90%, scrie News.ro. ”In continuare, operatiunea este in desfasurare, fiind ridicate, pana la acest moment, 310 astfel de colete, atat in Romania, cat si in Bulgaria”, a transmis, miercuri, IGPR. O ampla operatiune a fost declansata de reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne, la sfarsitul saptamanii trecute, pe litoral. Astfel, peste 300 de politisti, politisti de frontiera, jandarmi verifica o zona de 90 de kilometri pe care s-ar putea gasi pachete cu droguri. Autoritatile reamintesc cetatenilor din zona litoralului romanesc sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja, sa anunte cel mai apropiat politist sau sa sune la 112, daca gasesc astfel de colete. Acestea pot contine droguri cu o concentratie foarte mare (peste 90%), ce pot pune in pericol viata.

