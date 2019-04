Incepand de joi de la ora 15:00 pana luni la ora 10:00, "va ploua temporar in toate regiunile si vor fi mai ales averse, insotite de descarcari electrice, mai insemnate cantitativ in sud-vestul, sudul si sud-estul tarii. La munte vor predomina ploile, favorizand topirea stratului de zapada, in special in Muntii Banatului, in Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura.

Cantitatile de apa vor depasi local - in perioade scurte de timp sau prin acumulare in intervale de 24 de ore - 15...20 l/mp, iar izolat, mai ales in Oltenia, Muntenia si zonele montane aferente, 30...40 l/mp", anunta meteorologii.