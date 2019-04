Aparent banala trotineta, astazi un mijloc de transport preferat de multi adulti, are o istorie cat se poate de interesanta. Putini stiu ca trotineta a fost inventata de copii sau ca primele trotinete moderne au aparut in Elvetia.



Ei bine, da, cativa copii au venit cu ideea, in urma cu peste 100 de ani. Au legat o placa de lemn de doua roti, au atasat o alta placa pe verticala si asta a fost tot. Unii si-au personalizat noile vehicule, vopsindu-le sau agatand de ele diverse capace.

Desigur, vorbim despre un prototip, nu tocmai despre trotineta pe care o cunoastem astazi, dar a fost suficient cat sa le dea idei si adultilor. Lemnul a fost inlocuit cu elemente imprumutate de la bicicleta, trotineta dobandind astfel mai multa stabilitate.

A trebuit sa treaca multa vreme, insa, pana cand ideea a fost imbunatatita. Alte mijloace de transport si de petrecere a timpului liber au avut intaietate: bicicleta, skateboard-ul sau rolele.

Construita initial pentru distractie si cam atat, trotineta a inceput sa fie vazuta ca mijloc de transport odata cu aparitia primelor scutere, al caror design era inspirat de liniile acesteia. Primul scuter modern a fost construit in Elvetia, in anii ‘90, de un bancher, Wim Ouboter. El a venit cu ideea de a transforma trotineta intr-un mijloc de transport modern, deoarece sora sa avea o problema la picior si nu putea face plimbari cu bicicleta.

I-a luat zece ani sa puna la punct toate detaliile, dar, odata lansat, scuterul s-a bucurat imediat de un mare succes, mai ales in SUA si in Japonia. Curand, si trotinetele clasice au inceput sa fie imbunatatite. Astazi, chiar si astfel de trotinete pentru copii sunt construite in asa fel incat sa ofere cea mai buna experienta - sunt sigure, silentioase, pliabile, au frana de mana, manere antialunecare si pot fi reglate pe inaltime.