Cercetatorii chinezi au dezvaluit mecanismul prin care stresul cronic favorizeaza cancerul de san, noile informatii putand contribui la dezvoltarea in viitor a unor metode utile in tratamentul oncologic, relateaza miercuri Xinhua.





Diagnosticul de cancer este de multe ori insotit de emotii negative, precum anxietate, stari de disperare si teama, factori de risc ce faciliteaza dezvoltarea tumorilor si favorizeaza evolutia acestora. Insa mecanismele specifice prin care stresul cronic afecteaza dezvoltarea cancerului au constituit o necunoscuta.

O echipa de cercetatori de la Universitatea de Medicina Dalian din China a descoperit ca stresul cronic poate conduce la cresterea nivelurilor de epinefrina (adrenalina), care stimuleaza lactat dehidrogenaza A (LDHA) si dezvoltarea celulelor canceroase cu comportament similar celulelor stem.

Cu ajutorul unei substante folosite pentru analizarea LDHA, specialistii au descoperit ca vitamina C a inversat fenotipul malign al celulelor canceroase cu comportament similar celulelor stem indus de stresul cronic, scrie Agerpres.

Studiul a fost publicat in Journal of Clinical Investigation.

Cercetatorul principal Liu Qiang a declarat ca acest studiu demonstreaza importanta critica pe care o au factorii psihologici in dezvoltarea unor proprietati similare celulelor stem in cazul celulelor cancerului de san si ofera totodata o abordare terapeutica promitatoare in terapia tumorilor mamare.

''Agentul vitamina C de scadere a LDHA reprezinta o potentiala abordare pentru combaterea cancerului de san asociat stresului'', a explicat Liu.

Echipa condusa de acesta s-a implicat in reglementarea dinamica a cercetarii celulelor canceroase cu caracteristici similare celulelor stem precum si in studiul mecanismului comportamentului psihosocial ce afecteaza evolutia tumorii.

Liu a declarat ca pacientii cu cancer mamar, cancer ovarian si cancer de stomac manifesta adesea emotii negative care accelereaza dezvoltarea tumorilor.

''Este necesara monitorizarea exhaustiva a stresului cronic prin evaluari psihologice precum si prin analize de sange in vederea verificarii nivelurilor epinefrinei'', a indicat Liu.