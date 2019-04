Echipa de cercetatori din cadrul proiectului Event Horizon Telescope (EHT) a prezentat miercuri, in premiera absoluta, fotografia unei gauri negre, o reusita majora in domeniul astrofizicii.



Fotografia va oferi informatii despre acesti monstri spatiali ale caror campuri gravitationale enorme nu lasa nici macar lumina sa scape si care nu pot fi observati decat indirect, prin efectul pe care il au asupra obiectelor cosmice din apropiere, conform unei conferinte de presa organizata de National Science Foundation la Washington si transmisa in direct online, scrie Agerpres.

Proiectul EHT dispune de o retea globala de telescoape folosite la unison pentru a obtine prima imagine directa a orizontului evenimentului unei gauri negre (granita dincolo de care nici macar fotonii nu mai pot scapa de atractia gravitationala a gaurii negre).

In cadrul proiectului EHT au fost derulate, timp de 7 ani, observatii asupra a doua gauri negre supermasive. Prima, care poarta numele Sagittarius A, este pozitionata in centrul galaxiei noastre, Calea Lactee, are o greutate de 4 milioane de ori mai mare decat cea a Soarelui si se afla la 26.000 de ani lumina de Pamant. Gaura neagra supermasiva al carei orizont al evenimentului a fost observat direct se afla in centrul galaxiei Messier 87, o galaxie masiva din cadrul roiului galactic Virgo, aflata la aproximativ 54 de milioane de ani lumina distanta.

Proiectul EHT a inceput in 2012, cu obiectivul de a observa direct ceea ce parea de nevazut - granita exterioara a unei gauri negre - folosind o retea globala de telescoape. Anuntul privind rezultatele acestui proiect a fost facut simultan in conferinte de presa organizate la Washington, Bruxelles, Santiago de Chile, Shanghai, Taipei si Tokyo.

Aceasta reusita reconfirma Teoria Relativitatii Generale formulata de Albert Einstein

Gaurile negre, cele mai dense si mai masive obiecte cosmice cunoscute, sunt incredibil de greu de observat in pofida dimensiunii uriase pe care o poate avea orizontul evenimentului.

"Aceasta este o zi mareata pentru astrofizica", a comentat directorul U.S. National Science Foundation, France Córdova, care a deschis conferinta de presa. "Vedem ceea ce era de nevazut", a adaugat ea.

Faptul ca nici macar lumina nu poate scapa de atractia gravitationala a unei gauri negre face observarea acestor monstri spatiali foarte dificila. Oamenii de stiinta s-au orientat spre inelul de lumina - materie si radiatii absorbite de gaura neagra care inconjoara cu viteza uriasa orizontul evenimentului inainte de a disparea in interiorul gaurii negre - care delimiteaza zona de intuneric absolut care este, de fapt, gaura neagra. Acest inel de lumina, care se manifesta doar in cazul gaurilor negre active, care inghit materie, este cunoscut si drept "umbra" sau "silueta" gaurii negre.

Primele date cu privire la orizontul evenimentului gaurii negre M87 au fost obtinute in aprilie 2017, folosind telescoape din Arizona, Hawaii, Mexic, Chile, Spania si Antarctica. De atunci, telescoape din Franta si Groenlanda au fost incluse in acest proiect care a creat, practic, un telescop la scara planetara.