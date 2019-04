Virgil Maftei, fost detinut la Penitenciarul Aiud, a povestit despre lucrurile care se intamplau in cadrul Sectiei 6, cunoscuta ca si "Sectia Urlatoarea", unde oamenii erau maltratati, torturati de organele de securitate, legati cu lanturi si tinuti intr-o camera de trei pe trei metri.



"Lazar era un barbat vioi, chipes asa. Atunci, pe vremea aia, venea cu o palarie asa si cu o servieta mare, d-aia stil vechi diplomat si intra pe Sectia 6. Deci asta a fost pentru prima data cand l-am vazut. Sectia 6 era sectia unde erau detinutii politici care trebuia maltratati sa evadatii de la anumite penitenciare din tara. Nu pot sa uit. Ii tineau in lanturi.

Am vazut procese verbale facute - deasupra: sef comisie - Augustin Lazar, Rus era comandantul, apoi Silaghy, paza si regim era asta, pe urma erau Burz Cornel - asta era educatorul. Lazar era seful comisiei. Venea acolo in mod frecvent. Sigur ca stia despre torturile la care erau supusi detinutii politici si nimeni nu a luat nicio masura. Au murit doi detinuti. Batuti...era un pluton acolo care in momentul in care comiteai o greseala ( ma prindea cu bautura, cu cogniac, cu o mancare)... pac... imediat te trimitea pe Sectia 6. Aici venea plutonul asta care te macelarea (...)", a povestit fostul detinut de la Aiud, Virgil Maftei, potrivit Dcnews.

Despre Augustin Lazar

"Nu as avea cuvinte ce sa ii spun. Nu stiu ce as putea sa-i fac, pentru ce a facut. Dar, probabil, daca as avea o putere, l-as baga si pe el - n.r. pe Augustin Lazar - macar o saptamana sa stea in lanturi sau zece zile cum era izolarea atunci, in catuse, sa manance o zi da, una nu, apa la fel. Sa faca si el necesitatile si sa mai ia si bataie. Asta i-as face. Si nu vreau sa mai vorbesc. Asta i-as face. I-as spune: du-te! nu mai fi asa de increzut!", a mai spus el.

Virgil Maftei a fost condamnat la 17 ani de inchisoare pentru delapidare, nu era un detinut politic dar ajuns sa fie supraveghetor in Sectia 6.