Toti candidatii pentru functia de procuror general au fost respinsi, iar procedura de selectie va fi reluata.



Ministerul Justitiei precizeaza ca niciunul dintre cei patru candidati pentru functia de procuror general nu a indeplinit cerintele necesare, astfel ca procedura de selectie va fi reluata.

"In cadrul procesului de selectie s-a apreciat ca niciunul dintre candidati nu indeplineste cerintele necesare pentru numirea in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Ca urmare, va aducem la cunostinta faptul ca nu se va face o propunere de numire in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie dintre candidatii participanti, procedura urmand a fi reluata potrivit calendarului ce va fi comunicat ulterior", se arata intr-un comunicat al Ministerului Justitiei.

Candidatii pot depune cereri de inscriere, pana la data de 25 aprilie 2019 (inclusiv).