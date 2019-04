Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sustine ca este nevoie de o schimbare in politicile de stimulare a investitiilor.



"Suntem in al noualea an de crestere economica consecutiva. Exista insa cateva componente ale cresterii recente care ar fi putut fi mai favorabile. De exemplu, contributia investitiilor a fost mai mica decat ar fi trebuit, cheltuielile de consum fiind principalul motor al dinamicii PIB-ului in ultimii ani. Desi fara indoiala bunastarea a crescut considerabil, pentru ca aceste castiguri sa dureze e nevoie de o schimbare in politicile de stimulare a investitiilor, astfel incat cresterea economica viitoare sa nu duca la o largire a dezechilibrelor macroeconomice", a spus guvernatorul BNR intr-un discurs sustinut la Banca Nationala a Austriei, potrivit Hotnews.ro.

Conform lui Isarescu, lectiile crizei constau in evitarea concentrarii pe termen scurt a politicilor economice si in preintampinarea acumularilor de dezechilibre macroeconomice.

"Singura cale de urmat este cea a unui mix de politici macroeconomice coerente si reforme structurale care sa stimuleze potentialul de crestere al economiei, sa asigure o crestere durabila si sa permita economiei sa beneficieze de statutul de membru al UE", mai crede Isarescu.