Andrei Ursu, fiul disidentului anticomunist Gheorghe Ursu, ucis in beciurile Securitatii inainte de 1989, alaturi de 11 personalitati romanesti din tara si din Diaspora, printre care Vladimir Tismaneanu, istoricul Madalin Hodor si politologul Cristina Pirvulescu, au adresat miercuri o scrisoare publica procurorului general Augustin Lazar si conducerii Sectiei Parchetelor Militare in care intreaba de ce lipsesc din rechizitoriul Revolutiei, trimis luni la instanta, exact securistii care au tras la Revolutie, informeaza Ziare.com.

Scrisoarea deschisa transmisa procurorului general Augustin Lazar:

"Cu stupefactie am observat ca din acest rechizitoriu lipsesc cu desavarsire principalii vinovati pentru cele peste 1.200 de victime ale Revolutiei – respectiv membrii Departamentului Securitatii Statului.

Am citit cu atentie comunicatul Ministerului Public si declaratiile legate de finalizarea dosarului Revolutiei. Cu stupefactie am observat ca din acest rechizitoriu lipsesc cu desavarsire principalii vinovati pentru cele peste 1200 de victime ale Revolutiei – respectiv membrii Departamentului Securitatii Statului. Din cercetarea arhivelor C.N.S.A.S. si a unui numar semnificativ de declaratii ale martorilor am putut constata ca exista un bogat material istoric si suficiente probe juridice (documente si marturii), care incrimineaza profund si covarsitor Securitatea. O parte din aceste probe au fost prezentate detaliat in decembrie anul trecut, in Noua Revista de Drepturile Omului, in studiul extins: „Cine a tras in noi dupa 22”

Acesta demonstreaza ca vinovatii pot fi identificati cu usurinta dupa tipul de munitie folosita si probele prezentate, si ca ei au facut parte din Directiile si Unitatile Securitatii – in principal U.S.L.A., Directia a V-a, dar nu numai (...).

Domnilor procurori, unde sunt executantii diversiunii? Unde sunt arhitectii acesteia? Unde sunt planurile de actiune si coordonare teritoriala a fortelor Ministerului de Interne in neutralizarea Revolutiei? Unde este rolul generalilor amintiti si a celorlalti ofiteri de Securitate si agenti ai acesteia in „complexa activitate de dezinformare” ai carei specialisti erau? Ne indoim ca nu stiati de existenta Unitatii Speciale „D” (de dezinformare) a D.S.S., care avea exact aceasta misiune, de a mistifica adevarul si induce in eroare populatia, in special in cazul „luptei de rezistenta pe teritoriul vremelnic ocupat de inamic" (...).

A pretinde ca nu a tras nimeni cu buna stiinta, cu intentia de a ucide oameni nevinovati, ca Securitatea, care l-a aparat pe Ceausescu pana in ultima clipa, ar fi trecut exact pe 22 la ora 16:00 de partea poporului, a spune ca eroii Revolutiei romane au cazut victime in intregime „focului fratricid” – sunt tot atatea sfidari ale faptelor istorice, ale bunului simt si ale constiintei societatii; o insulta la adresa celor care ne-au redat libertatea in decembrie 1989 (...).

Consideram ca este important de precizat faptul ca demersul nostru vizeaza exclusiv chestiunile ridicate de dosarul Revolutiei si dorim ca el sa nu fie folosit in contextul prezentelor dispute publice si politice legate de candidatura procurorului general in functie pentru un nou mandat", se arata in scrisoare.