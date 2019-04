Senatorul PSD, Claudiu Manda, presedinte al comisiei SRI si candidat la europarlamentare a anuntat organizarea unui miting PSD la Craiova, in cursul zilei de vineri. La acesta ar urma sa participe 40.000 de oameni, tori imbracati in alb.



"Vom prezenta si candidatii, si mesajele de campanie electorala. Toti vom fi imbracati in alb, vineri, la orele 16.00. Vor vedea si craiovenii, si doljenii la Craiova. Vor fi 40.000 de oameni. O sa fie. Este spatiu pentru ca se intinde destul demult in spate, spre Prefectura. Avem confirmarile de la mai multi. Sunt membrii nostri, smpatizantii nostri. S-ar putea sa dureze o ora si un pic. Este in functie de cei care vor adresa cuvantul”, a spus Manda la Romania TV, potrivit hotnews.ro.

Chestionat daca mitingul PSD este si un fel de replica la cel organizat de PNL la Craiova, weekendul trecut, raspunsul lui Manda a fost: "Noi nu facem actiuni doar de raspuns la cei de la PNL. Cel putin in judetul Dolj, nu avem de ce sa ne luptam cu PNL. Nu facem ca raspuns la PNL. Intentionam si noi inainte sa anunte PNL un miting de pre-campanie, urmand ca sa vedem si rezultatul votului pe 26 mai”.