Curtea de Apel Bucuresti obliga Sectia pentru procurori a CSM sa-i recunoasca fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi gradul profesional corespunzator Parchetului pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ).



In noiembrie 2018, Kovesi a solicitat CSM sa-i recunoasca gradul profesional corespunzator PICCJ, insa solicitarea i-a fost respinsa, dupa care fosta sefa a DNA a dat in judecata CSM, avand castig de cauza.

Decizia Curtii de Apel Bucuresti nu este insa definitiva.

"Admite cererea. Anuleaza hotararea 673 din 06.11.2018 a Consiliului Superior a Magistraturii - Sectia pentru procurori. Obliga paratul sa emita hotararea prin care sa recunoasca reclamantei gradul profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII a Contencios Administrativ si Fiscal. Pronuntata in sedinta publica, azi, 09.04.2019", se arata in hotararea CAB.

Kovesi a fost revocata din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie printr-un decret emis pe 9 iulie 2018, de presedintele Klaus Iohannis, care a pus in aplicare o decizie a Curtii Constitutionale.

Dupa revocare, Sectia pentru procurori a CSM a decis ca Laura Codruta Kovesi sa se intoarca la DIICOT Sibiu, unde a activat inainte de a fi numita, in anul 2006, in functia de procuror general al Romaniei.

Ulterior, procurorul general Augustin Lazar a decis ca Laura Codruta Kovesi sa fie delegata la Parchetul General - Serviciul de indrumare si control, scrie Agerpres.

Pe 15 octombrie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, declara ca Laura Codruta Kovesi trebuie sa plece de la Parchetul General daca nu are grad profesional corespunzator, conform noilor reglementari introduse prin ordonanta de urgenta de modificare a legilor Justitiei.

"Pentru procurorii de la DNA si DIICOT se prevad niste conditii: vechime in profesie, sa nu fi fost sanctionati disciplinar, sa aiba o buna conduita, sa aiba o pregatire profesionala. La procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu era prevazut decat criteriul vechimii in munca. Prin ordonanta de urgenta am introdus un alineat nou, in care spunem ca, pentru a fi numiti in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurorii trebuie sa nu fi fost sanctionati disciplinar, sa aiba o buna pregatire profesionala, o conduita morala ireprosabila si gradul profesional egal cu cel corespunzator cu al parchetului de pe langa curtea de apel. Daca (Kovesi - n.r.) are gradul de tribunal, nu poate sa ramana la PICCJ, pentru simplul motiv ca ar sari de la tribunal la PICCJ, peste curtea de apel", declara atunci Tudorel Toader.