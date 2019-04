Mai multe echipaje de Politie au fost mobilizate, in noaptea de marti spre miercuri, pentru a prinde un sofer care a refuzat sa opreasca la semnele unui politist, fiind trase peste 20 de focuri de arma.



Conform reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Timis, totul a inceput pe Calea Dorobantilor, din Timisoara, in noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 03.00, unde un sofer, aflat la volanul unei masini cu numere provizorii, a refuzat sa opreasca la semnele unui politist. Conducatorul auto insa si-a continuat drumul si chiar a accelerat, noteaza Opiniatimisoarei.ro.

Pentru a-l face pe sofer sa opreasca, politistii au tras zeci de focuri de arma spre masina

Unul dintre gloante a spart luneta, altul a ajuns in bara din spate, iar un altul in roata din fata dreapta. Chiar cu cauciucul spart, soferul si-a continuat drumul pe janta.

In final, soferul a fost mobilizat de politisti, iar in urma testarii, a reiesit ca nu a consumat bauturi alcoolice. Politistii au descoperit si faptul ca soferul, un tanar in varsta de 26 de ani, din Timisoara, nu avea permis de conducere.

In cauza, oamenii legii vor intocmi dosar penal pe numele barbatului pentru ca a condus pe drumuri publice fara a avea permis de conducere.

