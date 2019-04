Fiul liderului PSD Liviu Dragnea, Valentin Dragnea, beneficiaza de protectie maxima din partea organelor statului la meciurile echipei pe care o finanteaza, AFC "Turris Oltul Turnu" Magurele.



Fiul lui Liviu Dragnea a participat la meciul de fotbal dintre FC U Craiova 1948 si Turris-Oltul, disputat pe stadionul din Drobeta Turnu Severin.

La plecare, oamenii au inceput sa huiduie. "Ba, luati-ne si vietile, ca ne-ati luat tot", se auzea din multime.

Valentin Dragnea, alaturi de cativa tineri care il insoteau, a plecat de la stadion intr-o masina neagra, escortat de doua Dacii Duster negre si de o duba a Politiei.

Explicatiile comisarului-sef de politie Luca Remus Lucian:

"Decizia ca autocarul si masinile in care se aflau sportivii si oficialii echipei oaspete sa fie insotite de un echipaj al Serviciului de Actiuni Speciale al Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti a apartinut comandantului actiunii. De asemenea, facem precizarea ca, in astfel de misiuni, comandantul actiunii este un reprezentant al Jandarmeriei", a spus loctiitorul sefului IPJ Mehedinti, potrivit Libertatea.ro.

Potrivit site-ului IJP Mehedinti, principalele atributii ale S.A.S. sunt: executa controale si filtre pe timp limitat in zone si medii cu potential criminogen ori cu infractionalitate ridicata si participa la intarirea dispozitivelor de ordine de pe raza localitatilor, in zone cu criminalitate ridicata; realizeaza interventii pentru descurajarea-destructurarea grupurilor nonconformiste, prevenirea constituirii in bande organizate a persoanelor predispuse la savarsirea de infractiuni cu violenta si participa impreuna cu alte efective la executarea raziilor si actiunilor politienesti; participa la limitarea efectelor accidentelor de amploare, calamitatilor naturale si catastrofelor, la salvarea de vieti omenesti, a bunurilor si valorilor de importanta deosebita.