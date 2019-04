Ministrul Muncii, Marius Budai, reactioneaza dur fata de afirmatiile fostului presedinte Traian Basescu in legatura cu pensiile.



"Daca nu ar fi problema atat de serioasa, si stiti cu cata aplecare ne gandim noi, PSD, la pensionari, practic ar fi de ras aceasta chestiune. Acelasi domn Basescu care nu a avut nicio problema sa le taie pensionarilor cu veniturile cele mai mici, pensiile, acum nu mai poate de grija lor. Domnul presedinte face ce a facut tot timpul, adica minte prin omisiune. Nu spune ca face raportarea la salariul mediu brut intr-o perioada in care contributiile angajatorilor nu erau introduse in salariul mediu brut, cu alta perioada in care contributiile angajatorului sunt introduse in salariul mediu brut. Deci compara mere cu pere domnul presedinte. Dezinformeaza din nou, asa cum a facut tot timpul", a spus Marius Budai la Romania TV, citat de adevarul.ro.

Reactia survine in urma unei postari pe Facebook a fostului sef de stat, Traian Basescu:

Basescu: Propaganda si minciuna nu platesc factura la incalzire

"De mai bine de un an, liderii PSD rostesc formula magica aducatoare de voturi sigure: „Cresc pensiile”.

Tot omul a aflat cum punctul de pensie va creste in 2018 la 01 Iulie de la 1000 la 1100 RON si a crescut, iar in 2019 va creste la 1 Septembrie de la 1100 la 1265 RON si foarte probabil va creste.

Nicio clipa nu le-a trecut pensionarilor prin cap ca teparii Dragnea si Budai ii vor lipsi de indexarea ce trebuia sa fie 7 la suta de la 1 ianuarie 2018 si 9 la suta de la 01 ianuarie 2019.

Raportat la pensia medie anuala, cresterea punctului de pensie nu a acoperit valoric indexarea. Astfel, in 2018 fiecare pensionar a pierdut 258 RON, iar in 2019 suma pierduta de fiecare pensionar este de 564 RON.

Prin neacordarea indexarii, statul a economisit 1,21 miliarde RON in 2018 si 2,64 miliarde RON in 2019, bani care au fost pur si simplu furati din banii pensionarilor. In total, in 2018 si 2019 pensionarii au fost vaduviti de 3,84 miliarde RON.

Prin „grija” PSD, punctul de pensie reprezinta azi 21 la suta din salariul mediu brut pe economie. Este cel mai scazut nivel din ultimii 18 ani. In timpul crizei economice din anii 2009 – 2011, punctul de pensie reprezenta intre 36 si 43 la suta din salariul mediu brut.

La adapostul unei formidabile campanii de dezinformare legata de cresterea pensiilor, pensionarii au pierdut, cumulat in 2019 si 2018, 16 la suta la fiecare pensie.

In acest timp, preturile cresc galopant la gaze, energie electrica, alimente, incalzire, benzina, moneda nationala se depreciaza, dobanzile la credite cresc exploziv, Iar Dragnea si ai lui nu recunosc inca esecul si falimentul politicilor economice si sociale pe care le-au impus populatiei.

In 2010, cand tara trecea printr-o criza economica puternica, eu am avut curajul de a-mi asuma public intentia de a reduce cu 10 la suta pensiile, lucru care nu s-a intamplat datorita deciziei CCR.

Azi, cand tara este pe crestere economica, Dragnea si clica lui pur si simplu ii fura pe tacute, prin propaganda si inselaciune pe pensionari pentru a-si crea surse de finantare destinate clientelei politice in an electoral.

Avand in vedere afirmatia guvernului ca anul acesta vom inregistra o crestere economica de 5.5 la suta dar si cresterea exploziva a preturilor, guvernul are obligatia sa acorde imediat indexarea cu 9 la suta a pensiilor din sistemul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2019, in conformitate cu art.102, alin.2 din Legea 263/2010.

Altfel, Dragnea si clica lui isi consolideaza imaginea de mincinosi si hoti".